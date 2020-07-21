Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574652608.html
Госдума приняла во втором чтении проекты о регуляторной гильотине
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении пакет проектов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:36
ольга савастьянова
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573044346.html
https://ria.ru/20200708/1574039390.html
https://ria.ru/20200702/1573794335.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1400x0_80_0_0_baf830d35c0f73ca715a5ce01313eea2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_549:0:1959:1410_1400x0_80_0_0_440d3158ec7ad31f71a7701e58c064f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга савастьянова, госдума рф, общество

Госдума приняла во втором чтении проекты о регуляторной гильотине

14:36 21.07.2020
1555
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении пакет проектов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине".
В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле, разработанные в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины". Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре 2019 года.
Проект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" устанавливает основы осуществления государственного и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.
Законопроект, в частности, предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий, такие как контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.
Дом правительства Российской Федерации
17 июня, 10:15
"Гильотина" в действии. Кабмин отменил более 450 устаревших законов
Этот проект закона должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Второй проект - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. Также в документе содержится определение понятия обязательного требования, определены цели и основные принципы, полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.
Медицинские маски
8 июля, 09:33
Правительство аннулировало ряд актов по контролю за медизделиями
В проекте отмечается, что обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.
Согласно предложенным поправкам, этот закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.
По предложению главы профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, инициативы рассмотрят в третьем чтении на пленарном заседании в среду, 22 июля.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза. Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса.
Дмитрий Медведев
2 июля, 14:37
Медведев готов содействовать в вопросах отмены норм, тормозящих развитие
320013
Обсудить 1
Ольга СавастьяноваГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Михаил Дегтярев
Биография Михаила Дегтярева
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Лондон
Британское правительство ответило на доклад парламента о России
Самолеты Ан-2
В Бурятии продолжились поиски пропавшего Ан-2
Логотип YouTube
Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении проект о цифровых финансовых активах
Испанский писатель Хуан Марсе на вручении премии Сервантеса
В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече
Здание больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся почти 320 пациентов
Российский пианист Денис Мацуев во время выступления на площадке Московской филармонии перед интернет-аудиторией
Московская филармония в августе возобновит концерты со зрителями
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил цели по качеству общего образования
Лондон
Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния