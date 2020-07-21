Госдума приняла во втором чтении проекты о регуляторной гильотине

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении пакет проектов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине".

В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле, разработанные в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины". Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре 2019 года.

Проект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" устанавливает основы осуществления государственного и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Законопроект, в частности, предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий, такие как контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

Этот проект закона должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Второй проект - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. Также в документе содержится определение понятия обязательного требования, определены цели и основные принципы, полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

В проекте отмечается, что обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.

Согласно предложенным поправкам, этот закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.

По предложению главы профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой , инициативы рассмотрят в третьем чтении на пленарном заседании в среду, 22 июля.