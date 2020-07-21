Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574652580.html
Администратор "Омбудсмена полиции" Худяков вышел из СИЗО
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:55
игорь худяков ("омбудсмен полиции")
владимир воронцов (омбудсмен полиции)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
вологда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152029/86/1520298671_0:229:3072:1957_1400x0_80_0_0_b7444fa62d406a94015f27a55ffab9f2.jpg
https://ria.ru/20200529/1572154827.html
https://ria.ru/20200525/1571969915.html
москва
вологда
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152029/86/1520298671_0:229:3072:1957_1400x0_80_0_0_b7444fa62d406a94015f27a55ffab9f2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152029/86/1520298671_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_74c11ddfd6860db6e45f6e0b0870bad2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152029/86/1520298671_567:0:2615:2048_1400x0_80_0_0_7e1b3cab040659111d5fb526e6dec8fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь худяков ("омбудсмен полиции"), владимир воронцов (омбудсмен полиции), следственный комитет россии (ск рф), москва, вологда

Администратор "Омбудсмена полиции" Худяков вышел из СИЗО

14:55 21.07.2020
447
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
"Сегодня Худяков был освобожден из следственного изолятора", - рассказал собеседник агентства.
Накануне стало известно, что следствие решило изменить объем обвинения, вменяемого Худякову, по этой причине его дальнейшее содержание под стражей было сочтено нецелесообразным. Иная мера пресечения Худякову не избрана, этот вопрос может решиться, когда следствие будет предъявлять новое обвинение, заявлял его адвокат.
Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов. Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел: о вымогательстве, обороте порно, оскорблении власти и клевете. Впоследствии их передали в столичный главк СК РФ.
Эмблема на форме сотрудника полиции
29 мая, 09:14
Два уголовных дела завели в отношении "Омбудсмена полиции" Воронцова
Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото затем якобы опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей, угрожая публикацией откровенного видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.
В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".
Худяков был задержан по эпизоду о распространении непристойных фотографий. Его привезли из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще около 180 тысяч.
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
25 мая, 17:51
Модератор "Омбудсмена полиции" рассказала о работе на Воронцова
201005
Обсудить 0
Игорь Худяков ("Омбудсмен полиции")Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваВологда
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
В программе ЕР могут зафиксировать принципы для определения нуждаемости
Ноутбук
ОНФ направил в Госдуму поправки к законопроекту об удаленной работе
Сотрудники ФСБ России
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев назвал свою основную задачу
Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США хочет посетить Китай
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
В ОП оценили указ о национальных целях развития до 2030 года
В Кувейте число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 60 тысяч
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Русгидро Николай Шульгинов во время встречи
"Русгидро" попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока
Место захвата заложников в Луцке
В МВД Украины назвали имя захватчика автобуса в Луцке
Теплоход Армения
Историк выяснил детали гибели теплохода у берегов Крыма в 1941 году
Полиция
Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работу
Завершение расследования дела о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ
СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера в "Бессмертном полку"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении проект о вейпах и кальянах
Сотрудник полиции
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния