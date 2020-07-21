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В Бурятии продолжились поиски пропавшего Ан-2
Два борта за день обследовали более 800 квадратных километров территории в Бурятии в поисках потерявшегося накануне самолета Ан-2 с пилотами и пассажирами,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:34
республика бурятия
феникс
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика бурятия, феникс, ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Бурятии продолжились поиски пропавшего Ан-2

14:34 21.07.2020
2657
© Фото : Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФСамолеты Ан-2
Самолеты Ан-2
© Фото : Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ
Самолеты Ан-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Два борта за день обследовали более 800 квадратных километров территории в Бурятии в поисках потерявшегося накануне самолета Ан-2 с пилотами и пассажирами, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"Бортами Ан-2 и Ми-8 произведено по два вылета в зону предполагаемого местонахождения пропавшего самолета. Сегодня упор был сделан на поиски в Окинском и Тункинском районах Бурятии. С раннего утра пилотами указанных воздушных судов обследовано более 800 квадратных километров территории", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что вертолет уже дозаправился и в третий раз за день отправился в полет. Поисковый Ан-2 совершает второй облет территории.
"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
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000310
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Республика БурятияФениксАн-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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