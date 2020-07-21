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В больнице в Коммунарке лечатся почти 320 пациентов
Около 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:33
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В больнице в Коммунарке лечатся почти 320 пациентов

14:33 21.07.2020
153
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание больницы в Коммунарке
Здание больницы в Коммунарке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Здание больницы в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Около 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 318 человек. За сутки поступил 41 человек, выписаны 42, четверо умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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