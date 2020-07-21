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На SputnikPro раскроют формулу создания успешных нативных спецпроектов
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 24 июля, в 13.00 мск... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:32
sputnik
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574651705_0:433:2758:1984_1400x0_80_0_0_4a862a5b6d1c0929b420d0186342f6f8.jpg
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РИА Новости
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sputnik, общество

На SputnikPro раскроют формулу создания успешных нативных спецпроектов

14:32 21.07.2020
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© SputnikЗаместитель начальника – ведущий редактор отдела комплексных медиапродуктов МИА "Россия сегодня" Елена Костомарова
Заместитель начальника – ведущий редактор отдела комплексных медиапродуктов МИА Россия сегодня Елена Костомарова
© Sputnik
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 24 июля, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Как делать коммерческий контент, интересный аудитории".
Заместитель начальника – ведущий редактор отдела комплексных медиапродуктов МИА "Россия сегодня" Елена Костомарова расскажет об особенностях и перспективах брендированного контента в СМИ, а также представит формулу создания успешных нативных спецпроектов. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии
20 июля, 11:48
SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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