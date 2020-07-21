Госдума приняла закон о внесудебной процедуре банкротства физлиц

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий c 1 сентября 2020 года внесудебный порядок признания граждан банкротами и предусматривающий бесплатность данной процедуры для них.
Документ предоставляет гражданину, общий долг которого составляет от 50 до 500 тысяч рублей, право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке. Но для этого в отношении него должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Подать заявление гражданин сможет только через многофункциональный центр, который в течение одного дня должен проверить сведения, касающиеся исполнительного производства, с использованием банка данных Федеральной службы судебных приставов. И если все в порядке, то МФЦ в течение трех рабочих должен разместить информацию об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. При подаче заявления гражданин будет обязан представить и список всех известных ему кредиторов.
Со дня включения в реестр сведений о возбуждении внесудебного банкротства вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей, за рядом исключений. Одновременно прекращается и начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Но это не касается, например, долгов по алиментам и возмещения морального вреда или вреда, причиненного жизни или здоровью.
В течение всей процедуры внесудебного банкротства, на которую отводится полгода, гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. И если через шесть месяцев ни у кого нет никаких претензий, человек становится банкротом по закону, а его долги признаются безнадежными к взысканию, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Поскольку могут быть разные ситуации, кредиторам, по его словам, предоставляется возможность переводить внесудебную процедуру в судебную плоскость, чтобы воспрепятствовать каким-то возможным злоупотреблениям.
В ходе доработки ко второму чтению в законе "очень четко прописали реабилитационную функцию", поскольку это очень важно для людей, которые, скорее всего, будут вынужденно проходить эту процедуру, отмечал Николаев. Закон предусматривает, что отсутствие имущества, которое можно было бы потом реализовать для удовлетворения требований кредиторов, не может являться препятствием для прохождения этой процедуры, пояснял он.