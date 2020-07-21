Политик должен быть "чутким камертоном", заявил Медведев

"По поводу того, что я ощущал во время выборов, в которых принимал участие… Здесь не важно, в какой кампании ты участвуешь, люди, где бы они не жили, хотят справедливости. И обычно, когда люди обращаются к любому политику, который работает в муниципалитете или кандидату в президенты страны, они говорят о несправедливости …, поэтому политик должен быть таким чутким камертоном, нельзя просто заигрывать, превращаться в популиста, говорить, что я все сделаю. Никто из вас всего не сделает", - сказал он в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап".