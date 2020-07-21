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Политик должен быть "чутким камертоном", заявил Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о выборах, в которых участвовал: неважно в какой кампании участвуешь, люди хотят справедливости,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:30
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097558_0:57:2960:1723_1400x0_80_0_0_8c9a2c6704e212f04a66e0434e063ec5.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
дмитрий медведев, единая россия, политика

Политик должен быть "чутким камертоном", заявил Медведев

14:30 21.07.2020
108
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о выборах, в которых участвовал: неважно в какой кампании участвуешь, люди хотят справедливости, поэтому политик должен быть чутким камертоном, нельзя превращаться в популиста.
"По поводу того, что я ощущал во время выборов, в которых принимал участие… Здесь не важно, в какой кампании ты участвуешь, люди, где бы они не жили, хотят справедливости. И обычно, когда люди обращаются к любому политику, который работает в муниципалитете или кандидату в президенты страны, они говорят о несправедливости …, поэтому политик должен быть таким чутким камертоном, нельзя просто заигрывать, превращаться в популиста, говорить, что я все сделаю. Никто из вас всего не сделает", - сказал он в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап".
Медведев добавил при этом, что если что-то пообещал, то "нужно в лепешку разбиться", но постараться это сделать.
Также он отметил, что политику нужно пытаться находить баланс, чтобы эффективно решать те задачи, которые просят люди. По его словам, этот баланс определяет успех политика. Медведев пояснил, что политики должны быть в конструктивных отношениях с местными властями, но и "просто заглядывать им в рот" неправильно.
Проект "ПолитСтартап" направлен на кадровое обновление ЕР. К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. Все участники получают наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов и проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить навыки работы в сфере политики.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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