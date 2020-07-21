Арбитражный судья на Алтае получил семь лет колонии за взятку

БАРНАУЛ, 21 июл — РИА Новости. Судью Арбитражного суда Судью Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу восемь миллионов рублей за взятку, сообщают в СК России.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "В" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере").

По данным следствия, в производстве судьи Арбитражного суда Алтайского края Колесникова находилось дело по заявлению организации о признании недействительными решений налоговой инспекции. Речь шла о доначислении предприятию более 3,4 миллиона рублей налога на добавленную стоимость, а также штрафа, пени и отказе ему в возмещении НДС в размере более 38 миллионов рублей.

"В мае 2017 года юрист, представлявший интересы организации, предложил бывшему арбитражному управляющему Долгову выступить в качестве посредника в передаче взятки в виде денег судье Колесникову за вынесение им решения в пользу организации. Долгов, в свою очередь, обратился к судье Тэрри также выступить посредником в передаче взятки за определенное денежное вознаграждение. Согласившись, судья Тэрри предложил своему коллеге Колесникову 800 тысяч рублей в качестве взятки за принятие судебного акта о признании недействительными решений ИФНС, на что получил согласие", — уточнили в СК.

В результате Колесников получил взятку и вынес решение в пользу организации. Долгов получил 1,5 миллиона рублей, около года назад его приговорили к четырем годам условно и штрафу в размере 75 миллионов рублей. Судья Тэрри получил за посредничество 700 тысяч рублей. В начале 2020 года его осудили на семь лет колонии строгого режима и штрафу в размере 30 миллионов рублей.

"В ходе предварительного следствия и посредники, и взяткополучатель вину в содеянном признали. В обеспечение приговора суда следователем на имущество Колесникова наложен арест на сумму более двух миллионов рублей", — сообщают в СК.