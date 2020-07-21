В Германии изучают схему распространения COVID-19 на живых концертах

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Около четырех тысяч человек примут участие в "коронавирусном эксперименте" на живом концерте немецкого исполнителя Тима Бенджко, . Около четырех тысяч человек примут участие в "коронавирусном эксперименте" на живом концерте немецкого исполнителя Тима Бенджко, сообщает The Guardian.

Ученые готовятся обеспечить всех его участников специальными "устройствами для отслеживания контактов" и флюоресцентным антисептиком, чтобы понять, что можно сделать, чтобы предотвратить распространение вируса на мероприятиях с большим скоплением людей.

Концерт пройдет в Лейпциге на крытом стадионе 22 августа.

"Устройства для отслеживания контактов" размером со спичечную коробку будут висеть на шее у всех зрителей и каждые 5 секунд передавать сигнал об их движениях и о том, насколько близко они находятся от других людей.

Также всех участников попросят продезинфицировать руки флюоресцентным санитайзером, чтобы ученые могли после концерта определить, на каких поверхностях передача вируса была наиболее вероятной. Для этого они планируют использовать ультра-фиолетовое излучение.

Эксперты также рассчитывают визуализировать распространение заболевания при помощи дым-машин и аэрозолей. Возможную схему они попытаются предсказать заранее на основе сгенерированных компьютером моделей.