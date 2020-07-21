Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574651906.html
Сенатор назвал цель британского доклада о "российском вмешательстве"
Антироссийский доклад комитета британского парламента писался для расширения полномочий спецслужб, заявил РИА Новости во вторник сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:29
алексей кондратьев
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_5f77c83e826fb328409c0aeb91d6f529.jpg
https://ria.ru/20200721/1574648470.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_5f77c83e826fb328409c0aeb91d6f529.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_25f2fa7103139a39539a64cc39caf15e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_230:0:2278:2048_1400x0_80_0_0_63c4228d6611426eb0d8dde26cad0a1c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кондратьев, сергей лавров, дмитрий песков, в мире

Сенатор назвал цель британского доклада о "российском вмешательстве"

14:29 21.07.2020
769
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Антироссийский доклад комитета британского парламента писался для расширения полномочий спецслужб, заявил РИА Новости во вторник сенатор Алексей Кондратьев.

"Не новая риторика. Главная задача британского парламента - на фоне антироссийской истерии расширить возможности британского разведывательного сообщества для решения задач доминирования англосаксонского мира", - сказал политик.

Вестминстерский дворец
Вчера, 13:44
В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
Что касается олигархов из России, хитрый ход, но не новый, добавил он. "Британцы издавна собирают под свое крыло весь сброд из олигархов, криминала, диссидентов и прочих недовольных властью в России", - сказал парламентарий.
С одной стороны британская разведка организует и направляет "действия антироссийского сброда, с другой, - британцы по закону о незаконных средствах всегда готовы пополнить казну деньгами беглых олигархов", отметил он.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
1430000
Обсудить 1
Алексей КондратьевСергей ЛавровДмитрий ПесковВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В планах Путина пока нет телефонных контактов с Макроном и Меркель
Полиция
В Татарстане на организатора прыжков с промышленной трубы завели дело
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Политик должен быть "чутким камертоном", заявил Медведев
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о внесудебной процедуре банкротства физлиц
Лондон
Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
Молоток в зале судебных заседаний
Арбитражный судья на Алтае получил семь лет колонии за взятку
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече
Лондон
Британское правительство ответило на доклад парламента о России
Кремлевская набережная в Москве
Источник: Москва не согласовывала дату саммита в нормандском формате
Здание Государственной Думы РФ
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС
Александр Михайлов
Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России
Машина патрульной полиции Украины
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
В Ереване рассказали об уничтоженных азербайджанских беспилотниках
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния