https://ria.ru/20200721/1574651906.html
Сенатор назвал цель британского доклада о "российском вмешательстве"
Антироссийский доклад комитета британского парламента писался для расширения полномочий спецслужб, заявил РИА Новости во вторник сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:29
2020-07-21T14:29
алексей кондратьев
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кондратьев, сергей лавров, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Антироссийский доклад комитета британского парламента писался для расширения полномочий спецслужб, заявил РИА Новости во вторник сенатор Алексей Кондратьев
.
"Не новая риторика. Главная задача британского парламента - на фоне антироссийской истерии расширить возможности британского разведывательного сообщества для решения задач доминирования англосаксонского мира", - сказал политик.
Что касается олигархов из России, хитрый ход, но не новый, добавил он. "Британцы издавна собирают под свое крыло весь сброд из олигархов, криминала, диссидентов и прочих недовольных властью в России", - сказал парламентарий.
С одной стороны британская разведка организует и направляет "действия антироссийского сброда, с другой, - британцы по закону о незаконных средствах всегда готовы пополнить казну деньгами беглых олигархов", отметил он.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров
, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.