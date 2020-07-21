Сенатор назвал цель британского доклада о "российском вмешательстве"

"Не новая риторика. Главная задача британского парламента - на фоне антироссийской истерии расширить возможности британского разведывательного сообщества для решения задач доминирования англосаксонского мира", - сказал политик.

Что касается олигархов из России, хитрый ход, но не новый, добавил он. "Британцы издавна собирают под свое крыло весь сброд из олигархов, криминала, диссидентов и прочих недовольных властью в России", - сказал парламентарий.