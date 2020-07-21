https://ria.ru/20200721/1574651837.html
В Татарстане на организатора прыжков с промышленной трубы завели дело
Уголовное дело возбуждено на организатора прыжков с промышленной трубы в Зеленодольске, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:28
2020-07-21T14:28
зеленодольск
набережные челны
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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зеленодольск, набережные челны, происшествия
КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено на организатора прыжков с промышленной трубы в Зеленодольске
, сообщает прокуратура Татарстана.
"На основании материалов проверки, проведенной Зеленодольской городской прокуратурой, в отношении организатора высотных прыжков, представляющих угрозу безопасности участников развлечения, возбуждено уголовное дело… по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
В ходе проверки после размещения в соцсетях видеоролика прокуратура установила, что на территории Зеленодольска с использованием специальных креплений организовано совершение прыжков с высотной промышленной трубы. При этом права на использование данного объекта не оформлены, безопасность экстремального развлечения в установленном порядке не подтверждена. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников развлечения.
Совершать прыжки с промышленной трубы на альпинистских веревках, по информации прокуратуры, предлагалось за плату в интернет-группе в соцсети. Прокуратура выявила персональную страницу организатора прыжков, им оказался 34-летний житель города Набережные Челны
.
"Зеленодольской городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации аттракциона. По требованию прокуратуры доступ посторонних лиц на объект уполномоченным органом ограничен", - отмечает ведомство.