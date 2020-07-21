В Татарстане на организатора прыжков с промышленной трубы завели дело

КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на организатора прыжков с промышленной трубы в Уголовное дело возбуждено на организатора прыжков с промышленной трубы в Зеленодольске , сообщает прокуратура Татарстана.

"На основании материалов проверки, проведенной Зеленодольской городской прокуратурой, в отношении организатора высотных прыжков, представляющих угрозу безопасности участников развлечения, возбуждено уголовное дело… по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В ходе проверки после размещения в соцсетях видеоролика прокуратура установила, что на территории Зеленодольска с использованием специальных креплений организовано совершение прыжков с высотной промышленной трубы. При этом права на использование данного объекта не оформлены, безопасность экстремального развлечения в установленном порядке не подтверждена. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников развлечения.

Совершать прыжки с промышленной трубы на альпинистских веревках, по информации прокуратуры, предлагалось за плату в интернет-группе в соцсети. Прокуратура выявила персональную страницу организатора прыжков, им оказался 34-летний житель города Набережные Челны