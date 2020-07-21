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Тверская область
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Руденя: в Тверской области увеличат темпы газификации
В этом году в Тверской области планируется построить 144 километра газопроводов, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:19
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353
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газпром межрегионгаз, тверская область

Руденя: в Тверской области увеличат темпы газификации

14:19 21.07.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. В этом году в Тверской области планируется построить 144 километра газопроводов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Исполнение программы газификации региона в первом полугодии текущего года рассматривалось во вторник на заседании регионального кабинета министров.
"Совместно с компанией "Газпром" необходимо актуализировать схему газификации Тверской области. Важно, чтобы она носила комплексный характер. Мы уже поменяли философию процесса. Помимо домовладений активно газифицируем предприятия, инвестиционные площадки, социальные объекты – они лежат в основе газификации региона. В этом году планируем построить более 140 километров газопроводов", - сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, задача областных властей существенно нарастить темпы газификации не только жилого фонда, но и сформировать необходимые условия для развития новых инвестиционных проектов в Тверской области.
Руденя отметил, что в последние годы удалось обеспечить ежегодное увеличение уровня газификации Тверской области. Если в 2016 году ее уровень составлял 62%, то в 2019 году – 64,4%, а по данным на 1 января 2020 – 66,1%. По итогам 2020 года планируется повышение уровня газификации Верхневолжья до 67,5%.
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Всего в текущем году газ придет в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений. Будет начата работа по газификации 6 муниципальных образований, где газа не было, подведены сети для реализации 9 инвестиционных проектов.
Губернатор назвал приоритетным газификацию северо-восточных и юго-западных территорий региона, что позволит существенно повысить их инвестиционную привлекательность, обеспечить развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни граждан.
Газификация Тверской области реализуется по нескольким направлениям: программа ООО "Газпром межрегионгаз"; газификация объектов муниципальной и государственной собственности; строительство сетей по программе "Сельское хозяйство Тверской области"; газификация за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа.
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