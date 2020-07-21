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Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал несостоятельными претензии британской стороны к РФ, выраженные в докладе комитета... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:15
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353
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леонид слуцкий, в мире

Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России

14:15 21.07.2020
357
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал несостоятельными претензии британской стороны к РФ, выраженные в докладе комитета парламента.
По его словам, Британия пытается поместить РФ на виртуальную "ось зла", обвиняя при этом в параноидальных оценках.
"Очевидно, что публикация подобных докладов является еще одним шагом по разрушению двусторонних отношений, которые и без того переживают едва ли не наихудший период. Мы не можем согласиться ни с выводами, ни с несостоятельными претензиями британской стороны", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику.
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Вчера, 13:43
В Госдуме оценили британский доклад о "российском вмешательстве"
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