https://ria.ru/20200721/1574650708.html
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал несостоятельными претензии британской стороны к РФ, выраженные в докладе комитета... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:15
2020-07-21T14:15
леонид слуцкий
в мире
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РИА Новости
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леонид слуцкий, в мире
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
назвал несостоятельными претензии британской стороны к РФ, выраженные в докладе комитета парламента.
По его словам, Британия пытается поместить РФ на виртуальную "ось зла", обвиняя при этом в параноидальных оценках.
"Очевидно, что публикация подобных докладов является еще одним шагом по разрушению двусторонних отношений, которые и без того переживают едва ли не наихудший период. Мы не можем согласиться ни с выводами, ни с несостоятельными претензиями британской стороны", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику.