Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России

По его словам, Британия пытается поместить РФ на виртуальную "ось зла", обвиняя при этом в параноидальных оценках.

"Очевидно, что публикация подобных докладов является еще одним шагом по разрушению двусторонних отношений, которые и без того переживают едва ли не наихудший период. Мы не можем согласиться ни с выводами, ни с несостоятельными претензиями британской стороны", - сказал Слуцкий РИА Новости.