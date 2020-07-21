Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574650575.html
Украинские СМИ назвали имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке
Украинские СМИ узнали имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке, по данным осведомленных источников местного издания "Волынские новости", злоумышленника... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:14
захват заложников в луцке
антон геращенко
мвд украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_0:124:2200:1362_1400x0_80_0_0_a014bf2bdac92d9bd04a72c62fa3d545.jpg
https://ria.ru/20200721/1574650485.html
2
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_0:124:2200:1362_1400x0_80_0_0_a014bf2bdac92d9bd04a72c62fa3d545.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_192:0:2008:1362_1400x0_80_0_0_7831603c8af3c3630b9b2f9c6965c020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_419:0:1781:1362_1400x0_80_0_0_2fbd3f63168d0f13f0fe6a1ed336c1f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в луцке, антон геращенко, мвд украины, украина, в мире

Украинские СМИ назвали имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке

14:13 21.07.2020 (обновлено: 14:14 21.07.2020)
4217
© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
Место захвата заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украинские СМИ узнали имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке, по данным осведомленных источников местного издания "Волынские новости", злоумышленника зовут Максим Кривош.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
Вчера, 14:12
В Киеве полиция обезвредила подозрительный предмет возле метро
"Это его ненастоящее имя. Мужчину на самом деле зовут Кривош Максим Степанович. Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника", - сообщает издание.
Как отметили в издании, захватчик часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, "правда, диковатого". Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.
640184
Обсудить 2
Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Машина патрульной полиции Украины
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке в Киеве
Здание Государственной Думы РФ
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
В Киеве полиция обезвредила подозрительный предмет возле метро
Место захвата заложников в Луцке
Украинский журналист заявил, что ему звонил захватчик автобуса в Луцке
Композитор Юрий Антонов
Юрия Антонова экстренно госпитализировали, сообщили СМИ
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 39,1 тысячи
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния