https://ria.ru/20200721/1574650507.html
Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:12
2020-07-21T14:12
россия
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донецкая народная республика
владимир зеленский
франция
германия
берлин (город)
киев
украина
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https://ria.ru/20200710/1574191633.html
4
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
франция
германия
берлин (город)
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, франция, германия, берлин (город), киев, украина, в мире