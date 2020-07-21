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Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:12
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Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время

14:12 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время.
"Наши команды работают над следующей встречей в "нормандском формате" уже в Берлине. Сейчас мы понимаем, что в принципе есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны и согласие, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех - встречаться в этом формате. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем дату встречи в "нормандском формате ", - сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Швейцарии в Киеве во вторник.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
10 июля, 20:03
Киев оценил перспективы проведения встречи лидеров "нормандской четверки"
02600210
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийФранцияГерманияБерлин (город)КиевУкраинаВ мире
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