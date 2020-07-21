https://ria.ru/20200721/1574650485.html
В Киеве полиция обезвредила подозрительный предмет возле метро
Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве, сообщается на сайте Нацполиции Киева. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:12
2020-07-21T14:12
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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киев, в мире
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости.
Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве
, сообщается на сайте
Нацполиции Киева.
"Сегодня полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы. На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении.
Как сообщает Нацполиция, во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. "Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию", - уточнили в полиции.