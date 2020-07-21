В Киеве полиция обезвредила подозрительный предмет возле метро

"Сегодня полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы. На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении.

Как сообщает Нацполиция, во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. "Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию", - уточнили в полиции.