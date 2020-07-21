Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574650485.html
В Киеве полиция обезвредила подозрительный предмет возле метро
Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве, сообщается на сайте Нацполиции Киева. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:12
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1400x0_80_0_0_de4235e14ecaee63969fa3b0f9a8c9df.jpg
https://ria.ru/20200721/1574624285.html
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1400x0_80_0_0_de4235e14ecaee63969fa3b0f9a8c9df.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_0ac092f04e07e177717ca996607dcf44.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_455:0:2503:2048_1400x0_80_0_0_497284fe5d55a35a4fbec4e0df052dfc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, в мире

В Киеве полиция обезвредила подозрительный предмет возле метро

14:12 21.07.2020
130
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве, сообщается на сайте Нацполиции Киева.
"Сегодня полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы. На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении.
Как сообщает Нацполиция, во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. "Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию", - уточнили в полиции.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 05:59
Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе "Вдрабодан"
010000
Обсудить 0
КиевВ мире
Рекомендуем
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 39,1 тысячи
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время
Место захвата заложников в Луцке
Украинские СМИ назвали имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке
Здание Государственной Думы РФ
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Московский исламский институт восстановил лицензию и возобновил работу
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Владислав Дейнего
Политическая и гуманитарная подгруппы по Донбассу завершили заседания
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Машина патрульной полиции Украины
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке в Киеве
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Саратов
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 53
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Машина патрульной полиции Украины
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев не исключил корректировки антикризисных мер по поддержке бизнеса
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния