Резидентов ТОР "Камчатка" освободили на пять лет от налога на прибыль

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Камчатские депутаты приняли два закона, устанавливающие новые льготы для бизнеса, в том числе, налоговые каникулы для резидентов Территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток, сообщила пресс-служба Заксобрания края.

"Мы освободили на первые пять лет работы от налога на прибыль организации со статусом резидентов ТОР и СПВ. Сейчас они платят по ставке 5%. Ставка 0% будет действовать, начиная с нового налогового периода 2020 года, и будет распространяться как на вновь созданные организации, получившие статус резидентов ТОСЭР после вступления в силу закона, так и на действующих резидентов на оставшийся до пятилетия срок. Это создаст более привлекательные условия для бизнеса, замотивирует работать на Камчатке и вкладывать в наш регион средства", - цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко.

Второй закон предусматривает поддержку самозанятых граждан - такую же, которая действует для малого и среднего бизнеса.

"Закон касается преференций для самозанятых граждан, которые платят налог на профессиональный доход. Вы знаете, что с июля у нас такой налоговый режим применяется. И теперь мы прописали в законе, что все наши меры поддержки малого и среднего бизнеса также распространяются на самозанятых. Кроме того, мы установили новую меру содействия развитию малого и среднего бизнеса - гарантийную поддержку", - отметил Раенко.