Московский исламский институт восстановил лицензию и возобновил работу

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Московский исламский институт (МИИ) возобновил работу после карантина и вернул лицензию, говорится в сообщении, опубликованном Московский исламский институт (МИИ) возобновил работу после карантина и вернул лицензию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ

"В настоящее время лицензия МИИ восстановлена, все службы института работают, активно ведется приемная кампания. В период режима самоизоляции и приостановки образовательной деятельности ни один сотрудник вуза не был уволен, а рабочий процесс перенаправлен в научно-исследовательское русло, а также создание учебных пособий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее из-за пандемии COVID-19 образовательный процесс и общение студентов выпускного курса с научными руководителями было переведено в онлайн. Также "по техническим, не зависевшим от МИИ причинам", было приостановлено действие лицензии вуза, пояснили в организации.

"В этой ситуации руку помощи протянули два других исламских вуза России – Российский исламский институт и Дагестанский гуманитарный институт, путем перевода зачислившие к себе студентов для окончания последнего семестра и защиты ранее подготовленных дипломных работ", - рассказали в ДУМ РФ.