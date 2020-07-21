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Московский исламский институт восстановил лицензию и возобновил работу
Московский исламский институт (МИИ) возобновил работу после карантина и вернул лицензию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Духовного управления... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:10
2020-07-21T18:20
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Московский исламский институт (МИИ) возобновил работу после карантина и вернул лицензию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ
.
"В настоящее время лицензия МИИ восстановлена, все службы института работают, активно ведется приемная кампания. В период режима самоизоляции и приостановки образовательной деятельности ни один сотрудник вуза не был уволен, а рабочий процесс перенаправлен в научно-исследовательское русло, а также создание учебных пособий", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее из-за пандемии COVID-19
образовательный процесс и общение студентов выпускного курса с научными руководителями было переведено в онлайн. Также "по техническим, не зависевшим от МИИ причинам", было приостановлено действие лицензии вуза, пояснили в организации.
"В этой ситуации руку помощи протянули два других исламских вуза России – Российский исламский институт и Дагестанский гуманитарный институт, путем перевода зачислившие к себе студентов для окончания последнего семестра и защиты ранее подготовленных дипломных работ", - рассказали в ДУМ РФ.
В итоге выпускники 2020 года Московского исламского института получили дипломы. Также за время пандемии в вузе создали необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые теперь могут быть студентами МИИ, подытожили в ДУМ РФ.