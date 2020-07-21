В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 53

САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще двое пожилых пациентов с Еще двое пожилых пациентов с коронавирусом скончались в Саратовской области , общее число умерших в регионе возросло до 53, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.

К 18 июля в регионе умер 51 пациент с COVID-19.

"Мужчина 70 лет… Мужчина 72 лет… Диагноз основной (у обоих) - двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение… Несмотря на проводимое лечение, у больных прогрессировала полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, острая дыхательная недостаточность, спасти пациентов не удалось", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что каждому из пациентов проводилось комплексное интенсивное лечение, один из них провел пять суток на аппарате искусственной вентиляции легких, второй - 13 суток.

По ее словам, у обоих пациентов имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, атеросклеротическую болезнь сердца, атеросклероз аорты, мозговых артерий, артериальную гипертензию, оба страдали ожирением. Кроме того, 70-летний пациент болел сахарным диабетом второго типа и имел хронический панкреатит, а 72-летний - аденому простаты.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8443 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4834 пациента.