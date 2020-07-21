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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 53
Еще двое пожилых пациентов с коронавирусом скончались в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 53, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:08
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 53

14:08 21.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще двое пожилых пациентов с коронавирусом скончались в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 53, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
К 18 июля в регионе умер 51 пациент с COVID-19.
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"Мужчина 70 лет… Мужчина 72 лет… Диагноз основной (у обоих) - двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение… Несмотря на проводимое лечение, у больных прогрессировала полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, острая дыхательная недостаточность, спасти пациентов не удалось", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что каждому из пациентов проводилось комплексное интенсивное лечение, один из них провел пять суток на аппарате искусственной вентиляции легких, второй - 13 суток.
По ее словам, у обоих пациентов имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, атеросклеротическую болезнь сердца, атеросклероз аорты, мозговых артерий, артериальную гипертензию, оба страдали ожирением. Кроме того, 70-летний пациент болел сахарным диабетом второго типа и имел хронический панкреатит, а 72-летний - аденому простаты.
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Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8443 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4834 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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