Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

"Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект "Ты как я" (производства. — Прим. ред.) Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии", — рассказали в пресс-службе.

"Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", —прокомментировал назначение сам ведущий.