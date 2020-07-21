Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200721/1574650140.html
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:49
тнт (телеканал)
культура
дмитрий шепелев
медиа - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149955/32/1499553234_0:315:2983:1993_1400x0_80_0_0_2d03152a4408178a13ac62bc56280fa7.jpg
https://ria.ru/20200310/1568376065.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149955/32/1499553234_0:315:2983:1993_1400x0_80_0_0_2d03152a4408178a13ac62bc56280fa7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149955/32/1499553234_247:0:2978:2048_1400x0_80_0_0_d3027742a80cf6c70c2235216584e720.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149955/32/1499553234_588:0:2636:2048_1400x0_80_0_0_85435d05d352e9d7aacb329057e413c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тнт (телеканал), дмитрий шепелев, медиа - общество, общество

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

14:08 21.07.2020 (обновлено: 14:49 21.07.2020)
25667
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
В феврале Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала.

"Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект "Ты как я" (производства. — Прим. ред.) Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии", — рассказали в пресс-службе.

Шепелев, как отметили в телекомпании, впервые будет сотрудничать с ТНТ.
"Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", —прокомментировал назначение сам ведущий.
Актер Тимур Еремеев
10 марта, 12:50Культура
Тимур Еремеев станет ведущим ток-шоу "На самом деле" вместо Шепелева
301002472
Обсудить 4
КультураТНТ (телеканал)Дмитрий ШепелевМедиа - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Композитор Юрий Антонов
Юрия Антонова экстренно госпитализировали, сообщили СМИ
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский назвал признаки плохих отцов
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Свердловской области выявили нарушения по лечению пациентов с COVID-19
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Чем закончатся хабаровские протесты?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния