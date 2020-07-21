Слуцкий прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"

"Доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании и комментарии к нему – ярчайший пример русофобии, голословных обвинений и грубой антироссийской пропаганды", - сказал Слуцкий.

По его словам, "доводы" и утверждения о вмешательстве во внутриполитические процессы Соединенного Королевства приведены для того, чтобы снова с парламентской трибуны назвать Россию "угрозой и новым вызовом" и потребовать новые средства на борьбу с РФ.