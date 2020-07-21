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Слуцкий прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Доклад комитета парламента Великобритании – пример голословных обвинений и грубой антироссийской пропаганды, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:06
леонид слуцкий
госдума рф
парламент великобритании
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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леонид слуцкий, госдума рф, парламент великобритании, в мире

Слуцкий прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"

14:06 21.07.2020
220
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Доклад комитета парламента Великобритании – пример голословных обвинений и грубой антироссийской пропаганды, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании и комментарии к нему – ярчайший пример русофобии, голословных обвинений и грубой антироссийской пропаганды", - сказал Слуцкий.
По его словам, "доводы" и утверждения о вмешательстве во внутриполитические процессы Соединенного Королевства приведены для того, чтобы снова с парламентской трибуны назвать Россию "угрозой и новым вызовом" и потребовать новые средства на борьбу с РФ.
Владимир Джабаров
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Леонид СлуцкийГосдума РФПарламент ВеликобританииВ мире
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