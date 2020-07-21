Медведев не исключил корректировки антикризисных мер по поддержке бизнеса

"В настоящий момент мировая экономика и российская экономика находятся в рецессии, она упала, и для того, чтобы даже вернуться на тот уровень, который у нас был в прошлом году, нам потребуются очень серьезные усилия. Наши коллеги сейчас над этим работают в правительстве. Есть антикризисный план, есть решения, которые принимаются - все это, надеюсь, даст эффект. Но жизнь есть жизнь, и она всегда вносит свои коррективы", - заявил Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".