https://ria.ru/20200721/1574649525.html
Медведев не исключил корректировки антикризисных мер по поддержке бизнеса
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем может потребоваться корректировка антикризисных мер для... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:02
2020-07-21T14:02
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, экономика
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
не исключает, что в будущем может потребоваться корректировка антикризисных мер для поддержки российской экономики и бизнеса.
"В настоящий момент мировая экономика и российская экономика находятся в рецессии, она упала, и для того, чтобы даже вернуться на тот уровень, который у нас был в прошлом году, нам потребуются очень серьезные усилия. Наши коллеги сейчас над этим работают в правительстве. Есть антикризисный план, есть решения, которые принимаются - все это, надеюсь, даст эффект. Но жизнь есть жизнь, и она всегда вносит свои коррективы", - заявил Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
Он отметил, что от последствий пандемии прежде всего пострадал российский малый бизнес, и добавил, что экономическая программа обязательно должна войти в программный документ партии - причем не в формате "благих пожеланий", а в формате "набора предложений", которые нужно будет сделать в ближайшее время.
"Надо смотреть за развитием ситуации. Может быть, еще что-то потребуется. Жизнь есть жизнь, и нужно будет корректировать эти антикризисные меры", - считает Медведев.