Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574649525.html
Медведев не исключил корректировки антикризисных мер по поддержке бизнеса
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем может потребоваться корректировка антикризисных мер для... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:02
дмитрий медведев
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://ria.ru/20200717/1574488662.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_8aaf4577faa351e140cd20d5d9ef4da4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_905706ccfedddea58af509b5df81f959.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, единая россия, экономика

Медведев не исключил корректировки антикризисных мер по поддержке бизнеса

14:02 21.07.2020
142
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем может потребоваться корректировка антикризисных мер для поддержки российской экономики и бизнеса.
"В настоящий момент мировая экономика и российская экономика находятся в рецессии, она упала, и для того, чтобы даже вернуться на тот уровень, который у нас был в прошлом году, нам потребуются очень серьезные усилия. Наши коллеги сейчас над этим работают в правительстве. Есть антикризисный план, есть решения, которые принимаются - все это, надеюсь, даст эффект. Но жизнь есть жизнь, и она всегда вносит свои коррективы", - заявил Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
Он отметил, что от последствий пандемии прежде всего пострадал российский малый бизнес, и добавил, что экономическая программа обязательно должна войти в программный документ партии - причем не в формате "благих пожеланий", а в формате "набора предложений", которые нужно будет сделать в ближайшее время.
"Надо смотреть за развитием ситуации. Может быть, еще что-то потребуется. Жизнь есть жизнь, и нужно будет корректировать эти антикризисные меры", - считает Медведев.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
17 июля, 12:27Распространение нового коронавируса
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
231026
Обсудить 2
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется, что контактная группа согласует перемирие в Донбассе
Владислав Дейнего
Политическая и гуманитарная подгруппы по Донбассу завершили заседания
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Бунин. Рассказы Челябинского Молодёжного театра, Игорь Шутов
Проект "Большие гастроли-онлайн" подвел итоги первого сезона
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Здание Государственной Думы РФ
Госдума разрешила увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил экономические показатели Хабаровского края
Зал судебных заседаний
В Петербурге выписали штрафы за митинг после приговора по делу "Сети"*
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время
Александр Михайлов
Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ
В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния