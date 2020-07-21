Зеленский надеется, что контактная группа согласует перемирие в Донбассе

КИЕВ. 21 июл - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что по итогам заседания контактной группы по Донбассу в среду будет принято решение о прекращении огня в регионе.

"Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа минского процесса. Я ожидаю, чтобы завтра в конце были решения о прекращении огня, что очень важно для Украины, чтобы сберечь жизнь наших людей", - сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Швейцарии в Киеве во вторник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.