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Зеленский надеется, что контактная группа согласует перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что по итогам заседания контактной группы по Донбассу в среду будет принято решение о прекращении огня в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:58
ситуация в днр и лнр
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владимир зеленский
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире

Зеленский надеется, что контактная группа согласует перемирие в Донбассе

13:58 21.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ. 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что по итогам заседания контактной группы по Донбассу в среду будет принято решение о прекращении огня в регионе.
"Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа минского процесса. Я ожидаю, чтобы завтра в конце были решения о прекращении огня, что очень важно для Украины, чтобы сберечь жизнь наших людей", - сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Швейцарии в Киеве во вторник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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