https://ria.ru/20200721/1574649255.html
Зеленский надеется, что контактная группа согласует перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что по итогам заседания контактной группы по Донбассу в среду будет принято решение о прекращении огня в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:58
2020-07-21T13:58
ситуация в днр и лнр
донбасс
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донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574616317.html
донбасс
луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571722655_0:283:3101:2027_1400x0_80_0_0_75d85fbaa77eb0a70d34f7184ccad0a6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире
КИЕВ. 21 июл - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
рассчитывает, что по итогам заседания контактной группы по Донбассу
в среду будет принято решение о прекращении огня в регионе.
"Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа минского процесса. Я ожидаю, чтобы завтра в конце были решения о прекращении огня, что очень важно для Украины, чтобы сберечь жизнь наших людей", - сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Швейцарии в Киеве во вторник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.