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Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:16
исламское государство
ак-47
афганистан
талибан
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574526224.html
https://ria.ru/20200711/1574201669.html
А благодарить за всё это террористическое гуано нужно американцев. Ведь именно американцы создали и Талибан и ИГИЛ. По сути Америка есть террорист №1
213
Чеченский паренёк, который в аналогичной ситуации открыл огонь по бандитам, вырезавшим его семью, и пал в неравном бою, стал Героем России (посмертно).
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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исламское государство, ак-47, афганистан, талибан, в мире

Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей

13:52 21.07.2020 (обновлено: 19:16 21.07.2020)
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© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс.
Инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор. Талибы ворвались в дом девочки Камар Гюль, приблизительно 14 лет, в поисках ее отца за то, что он оказывал поддержку официальному правительству страны. Талибы вывели отца семейства из дома и убили его. Мать девочки, пытавшаяся защитить мужа, также была убита боевиками.
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"Камар Гюль, находившаяся в доме, взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов "Талибана", которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков", — заявил начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада.
Представитель губернатора провинции сообщил, что к настоящему моменту афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в "более безопасное место".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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6034162550
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Исламское государствоАК-47АфганистанТалибанВ мире
Популярные комментарии
А благодарить за всё это террористическое гуано нужно американцев. Ведь именно американцы создали и Талибан и ИГИЛ. По сути Америка есть террорист №1
21 июля, 15:35
Jora J
194322012
Чеченский паренёк, который в аналогичной ситуации открыл огонь по бандитам, вырезавшим его семью, и пал в неравном бою, стал Героем России (посмертно).
21 июля, 14:06
Руслан Тлеуж
18307005
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