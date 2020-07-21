Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей

Инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор. Талибы ворвались в дом девочки Камар Гюль, приблизительно 14 лет, в поисках ее отца за то, что он оказывал поддержку официальному правительству страны. Талибы вывели отца семейства из дома и убили его. Мать девочки, пытавшаяся защитить мужа, также была убита боевиками.