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ФосАгро в I полугодии увеличила поставки минудобрений на российский рынок
Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в первом полугодии этого года увеличила общий объем поставок минеральных... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:52
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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353
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

ФосАгро в I полугодии увеличила поставки минудобрений на российский рынок

13:51 21.07.2020 (обновлено: 13:52 21.07.2020)
56
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в первом полугодии этого года увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 14,2% - почти до 2 миллионов тонн, сообщает пресс-служба ФосАгро.
"На приоритетный российский рынок мы поставляем продукции больше, чем в любую другую страну мира. Обычно это около 30% минеральных удобрений, произведенных ФосАгро. В начале весны этот показатель вплотную приблизился к 40%. После ажиотажного спроса на минеральные удобрения в первом квартале, одном из самых насыщенных за всю историю ФосАгро, к концу полугодия рынок вошел в привычное русло, и дальнейшая динамика будет зависеть от фактических валовых сборов сельхозкультур и мировой конъюнктуры рынка продовольствия", – сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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