ФосАгро в I полугодии увеличила поставки минудобрений на российский рынок

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") в первом полугодии этого года увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 14,2% - почти до 2 миллионов тонн, сообщает пресс-служба ФосАгро.
"На приоритетный российский рынок мы поставляем продукции больше, чем в любую другую страну мира. Обычно это около 30% минеральных удобрений, произведенных ФосАгро. В начале весны этот показатель вплотную приблизился к 40%. После ажиотажного спроса на минеральные удобрения в первом квартале, одном из самых насыщенных за всю историю ФосАгро, к концу полугодия рынок вошел в привычное русло, и дальнейшая динамика будет зависеть от фактических валовых сборов сельхозкультур и мировой конъюнктуры рынка продовольствия", – сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.