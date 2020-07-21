https://ria.ru/20200721/1574648980.html
Власти Непала планируют возобновить международное авиасообщение в августе
Правительство Непала приняло решение возобновить международные и внутренние авиарейсы с 17 августа, сообщил министр туризма Йогеш Бхаттараи. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:43
2020-07-21T15:43
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
непал
южная корея
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151685/38/1516853826_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_ed5cdcabad962361fe4b25bf87f964a8.jpg
https://ria.ru/20200720/1574508166.html
непал
южная корея
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151685/38/1516853826_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_ed5cdcabad962361fe4b25bf87f964a8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151685/38/1516853826_320:0:5440:3840_1400x0_80_0_0_2d514883b8cddc551d2217f44cd7de7c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151685/38/1516853826_960:0:4800:3840_1400x0_80_0_0_8b17359a7331f47954fdaeeac5d45ff6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, непал, южная корея, япония
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Правительство Непала приняло решение возобновить международные и внутренние авиарейсы с 17 августа, сообщил министр туризма Йогеш Бхаттараи.
Власти Непала 20 марта запретили всем пассажирам, включая непальцев, въезжать в страну с территории Европейского Союза и Великобритании, Западной Азии, стран Персидского залива и Ирана, Турции, Малайзии, Южной Кореи, Японии. Четыре дня спустя внутренние и международные полеты были приостановлены, чтобы избежать распространения коронавируса.
"На сегодняшнем заседании кабинета министров принято решение возобновить все регулярные коммерческие рейсы. Министерству гражданской авиации поручено сделать все необходимое для этого", — сказал Бхаттараи.
При этом власти Непала пока оставили в силе 14-дневный карантин для приезжающих.
Согласно последним данным, в стране отмечено более 17,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 40 человек погибли.