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Власти Непала планируют возобновить международное авиасообщение в августе
Правительство Непала приняло решение возобновить международные и внутренние авиарейсы с 17 августа, сообщил министр туризма Йогеш Бхаттараи. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, непал, южная корея, япония

Власти Непала планируют возобновить международное авиасообщение в августе

15:43 21.07.2020
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© AP Photo / Niranjan ShresthaБуддийский храмовый центр Сваямбунатх на окраине Катманду в Непале
Буддийский храмовый центр Сваямбунатх на окраине Катманду в Непале
© AP Photo / Niranjan Shrestha
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Правительство Непала приняло решение возобновить международные и внутренние авиарейсы с 17 августа, сообщил министр туризма Йогеш Бхаттараи.
Власти Непала 20 марта запретили всем пассажирам, включая непальцев, въезжать в страну с территории Европейского Союза и Великобритании, Западной Азии, стран Персидского залива и Ирана, Турции, Малайзии, Южной Кореи, Японии. Четыре дня спустя внутренние и международные полеты были приостановлены, чтобы избежать распространения коронавируса.

"На сегодняшнем заседании кабинета министров принято решение возобновить все регулярные коммерческие рейсы. Министерству гражданской авиации поручено сделать все необходимое для этого", — сказал Бхаттараи.

При этом власти Непала пока оставили в силе 14-дневный карантин для приезжающих.
Согласно последним данным, в стране отмечено более 17,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 40 человек погибли.
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