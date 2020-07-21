Власти Непала планируют возобновить международное авиасообщение в августе

Власти Непала 20 марта запретили всем пассажирам, включая непальцев, въезжать в страну с территории Европейского Союза и Великобритании, Западной Азии, стран Персидского залива и Ирана, Турции, Малайзии, Южной Кореи, Японии. Четыре дня спустя внутренние и международные полеты были приостановлены, чтобы избежать распространения коронавируса.