https://ria.ru/20200721/1574648950.html
В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ
Украинские силовики готовили подрыв автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:50
2020-07-21T13:50
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
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донбасс
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149694/07/1496940700_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b763201d0c2e50e6cd7f5ea941ed0f7b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости.
Украинские силовики готовили подрыв автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе
, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики
.
По информации ведомства, командование 35-й бригады украинских силовиков готовило провокацию с целью обвинения подразделений ДНР.
"Двадцатого июля во время мониторинга патрулем миссии локального режима прекращения огня (ОБСЕ - ред.) в районе фенольного завода в населенном пункте Железное провокаторы совершили подрыв ранее установленного заряда в районе нахождения международных наблюдателей", - сказал журналистам представитель ведомства. В Народной милиции уточнили, что украинские силовики заранее рассчитали маршрут движения патруля ОБСЕ, проследив за ним с беспилотников.
Трагедии удалось избежать благодаря тому, что маршрут наблюдателей был рассчитан неверно, а автомобиль миссии ОБСЕ припарковался за 300 метров от места, где была заложена взрывчатка, объяснил представитель Народной милиции.
"Мы в очередной раз обращаемся к военно-политическому руководству Украины
с требованием немедленно прекратить провокационную деятельность военных преступников. Мы категорически осуждаем столь вопиющие нарушения украинской стороной норм международного права и считаем недопустимыми совершение провокаций подвергающих опасности жизни и здоровье представителей ОБСЕ, а также мирных граждан", - сказал представитель ведомства.