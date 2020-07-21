В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ

"Двадцатого июля во время мониторинга патрулем миссии локального режима прекращения огня (ОБСЕ - ред.) в районе фенольного завода в населенном пункте Железное провокаторы совершили подрыв ранее установленного заряда в районе нахождения международных наблюдателей", - сказал журналистам представитель ведомства. В Народной милиции уточнили, что украинские силовики заранее рассчитали маршрут движения патруля ОБСЕ, проследив за ним с беспилотников.