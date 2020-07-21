Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574648950.html
В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ
Украинские силовики готовили подрыв автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:50
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149694/07/1496940700_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b763201d0c2e50e6cd7f5ea941ed0f7b.jpg
https://ria.ru/20200721/1574629743.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149694/07/1496940700_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b763201d0c2e50e6cd7f5ea941ed0f7b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149694/07/1496940700_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8861ccf731d9714d2b78d4b54e13bec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149694/07/1496940700_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_159ba335e12020004ef27c3e91875e46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ

13:50 21.07.2020
569
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКортеж патрулей миссии ОБСЕ
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики готовили подрыв автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По информации ведомства, командование 35-й бригады украинских силовиков готовило провокацию с целью обвинения подразделений ДНР.
"Двадцатого июля во время мониторинга патрулем миссии локального режима прекращения огня (ОБСЕ - ред.) в районе фенольного завода в населенном пункте Железное провокаторы совершили подрыв ранее установленного заряда в районе нахождения международных наблюдателей", - сказал журналистам представитель ведомства. В Народной милиции уточнили, что украинские силовики заранее рассчитали маршрут движения патруля ОБСЕ, проследив за ним с беспилотников.
Трагедии удалось избежать благодаря тому, что маршрут наблюдателей был рассчитан неверно, а автомобиль миссии ОБСЕ припарковался за 300 метров от места, где была заложена взрывчатка, объяснил представитель Народной милиции.
"Мы в очередной раз обращаемся к военно-политическому руководству Украины с требованием немедленно прекратить провокационную деятельность военных преступников. Мы категорически осуждаем столь вопиющие нарушения украинской стороной норм международного права и считаем недопустимыми совершение провокаций подвергающих опасности жизни и здоровье представителей ОБСЕ, а также мирных граждан", - сказал представитель ведомства.
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Вчера, 09:57
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
800000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Стела на въезде в Донецк
В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев рассказал о команде, которую привез из Москвы
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Александр Михайлов
Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России
Украинский военный
В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками в Донбассе за год
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане при атаке талибов погибли шесть силовиков
Зал судебных заседаний
В Петербурге выписали штрафы за митинг после приговора по делу "Сети"*
Вестминстерский дворец
В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
Владислав Дейнего
Политическая и гуманитарная подгруппы по Донбассу завершили заседания
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется, что контактная группа согласует перемирие в Донбассе
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
В Британии обвинили российских бизнесменов в отмывании средств
Осьминог на рыбном базаре в Индонезии
Ученые отметили резкие изменения численности морских обитателей
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
ВСУ четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния