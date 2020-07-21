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В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось более чем на 56 тысяч за сутки, скончались еще свыше 370 человек, сообщает университет... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:48
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

13:48 21.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось более чем на 56 тысяч за сутки, скончались еще свыше 370 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 56 750 новых случаев заражения и 372 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее сообщалось о более чем 61 тысяче новых заражений и 415 смертях.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Соединенных Штатах выявили 3 830 926 случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек.
Во всем мире, как сообщает университет, число заражений COVID-19 превышает 14,7 миллиона, более 610 тысяч пациентов умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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