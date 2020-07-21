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В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось более чем на 56 тысяч за сутки, скончались еще свыше 370 человек, сообщает университет... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:48
2020-07-21T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом
нового типа в США
увеличилось более чем на 56 тысяч за сутки, скончались еще свыше 370 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 56 750 новых случаев заражения и 372 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.
Днем ранее сообщалось о более чем 61 тысяче новых заражений и 415 смертях.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Соединенных Штатах выявили 3 830 926 случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек.
Во всем мире, как сообщает университет, число заражений COVID-19 превышает 14,7 миллиона, более 610 тысяч пациентов умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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