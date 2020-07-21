В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось более чем на 56 тысяч за сутки, скончались еще свыше 370 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 56 750 новых случаев заражения и 372 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

Днем ранее сообщалось о более чем 61 тысяче новых заражений и 415 смертях.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Соединенных Штатах выявили 3 830 926 случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек.

Во всем мире, как сообщает университет, число заражений COVID-19 превышает 14,7 миллиона, более 610 тысяч пациентов умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.