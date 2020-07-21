В Афганистане при атаке талибов погибли шесть силовиков

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" напали на полицейский участок в афганской провинции Нимруз на юго-западе страны, шесть сотрудников служб безопасности погибли, 18 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на власти.
По данным агентства, нападение произошло во вторник в районе Чакансур. Сообщается, что шесть боевиков "Талибана" были ликвидированы.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.