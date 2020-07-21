Дорожную развязку в Тюмени введут в строй раньше срока

"Сейчас наши строители ударными темпами завершают развязку на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени. Мы планировали ввести ее в эксплуатацию в конце 2021 года. Но сегодня самые сложные работы уже выполнены практически на сто процентов. Поэтому есть уверенность в том, что мы откроем движение по развязке уже к концу лета", - написал Моор.