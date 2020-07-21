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Тюменская область
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Дорожную развязку в Тюмени введут в строй раньше срока
Движение по новой дорожной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени может быть открыто уже к концу лета - почти на год раньше срока,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:46
тюменская область
александр моор
тюменская область
общество
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александр моор, тюменская область, общество

Дорожную развязку в Тюмени введут в строй раньше срока

13:46 21.07.2020
31
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Движение по новой дорожной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени может быть открыто уже к концу лета - почти на год раньше срока, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях.
"Сейчас наши строители ударными темпами завершают развязку на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени. Мы планировали ввести ее в эксплуатацию в конце 2021 года. Но сегодня самые сложные работы уже выполнены практически на сто процентов. Поэтому есть уверенность в том, что мы откроем движение по развязке уже к концу лета", - написал Моор.
Он отметил, что работа с опережением графика - "фирменный стиль и добрая традиция тюменских строителей".
"Ничуть не преувеличу, если скажу, что большинство школ, детских садов, мостов, развязок и других важных и нужных всем нам объектов в Тюменской области вводится в строй раньше срока", - сказал губернатор.
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