Тюменские анестезиологи получили новое оборудование экспертного класса

ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Тюменский клинический центр "Медицинский город" стал первым онкологическим центром в России, получившим метаболограф экспертного класса, позволяющий подобрать оптимальный вид питания для тяжелых пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Аналогичное оборудование, позволяющее непосредственно определять потребление кислорода и выделение углекислого газа у тяжелых пациентов, которые не имеют возможности самостоятельно питаться, имеется лишь в нескольких российских медцентрах, не специализирующихся на лечении онкопатологии.
"Наши пациенты нередко поступают к нам в состоянии кахексии (крайнее истощение организма), белково-энергетической недостаточности, а также с тяжелой сопутствующей патологией. Используя возможности нового аппарата, мы можем подобрать оптимальный вид питания для каждого конкретного пациента, мониторировать степень усвоения метаболитов и корректировать инфузионную терапию — парентеральное и энтеральное питание. Теперь у наших пациентов появилось ещё больше шансов на успешное выздоровление и реабилитацию после операции или проведенной химиотерапии", — привели в департаменте слова завотделением анестезиологии и реанимации МКМЦ "Медицинский город" Татьяны Куцевой.
По ее словам, новое оборудование позволяет без проблем проводить исследование у тяжелых пациентов, в том числе подключенных к аппарату ИВЛ. Кроме этого, врачи имеют возможность неинвазивно исследовать работу сердца как в операционных условиях, так и в отделении реанимации.
Оборудование приобретено за счет областного бюджета.
В департаменте напомнили, что региональной программой по борьбе с онкозаболеваниями, реализуемой в рамках нацпроекта "Здравоохранение", предусмотрено снижение в Тюменской области к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132 случаев на 100 тысяч населения.