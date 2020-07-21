Тюменские анестезиологи получили новое оборудование экспертного класса

"Наши пациенты нередко поступают к нам в состоянии кахексии (крайнее истощение организма), белково-энергетической недостаточности, а также с тяжелой сопутствующей патологией. Используя возможности нового аппарата, мы можем подобрать оптимальный вид питания для каждого конкретного пациента, мониторировать степень усвоения метаболитов и корректировать инфузионную терапию — парентеральное и энтеральное питание. Теперь у наших пациентов появилось ещё больше шансов на успешное выздоровление и реабилитацию после операции или проведенной химиотерапии", — привели в департаменте слова завотделением анестезиологии и реанимации МКМЦ "Медицинский город" Татьяны Куцевой.