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Распространение нового коронавируса
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В Испании отметили увеличение числа новых случаев коронавируса
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Испании за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%, следует из данных министерства... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:41
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, здоровье - общество, мадрид (город), испания, в мире

В Испании отметили увеличение числа новых случаев коронавируса

13:41 21.07.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 21 июл – РИА Новости. Число заражений коронавирусом COVID-19 в Испании за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%, следует из данных министерства здравоохранения.
В общей сложности с 21 июня, когда был снят режим повышенной готовности, диагноз был подтвержден 18 564 пациентам, умерли 99 человек, 1154 были доставлены в больницы, 93 из них в отделения интенсивной терапии.
За две с лишним недели количество заболевших выросло в три раза: если 3 июля было 8,76 случая на 100 тысяч населения, то 20 июля – 27,39.
Наиболее сложная ситуация в Каталонии и Арагоне. Каталонские власти рекомендовали жителям ряда регионов, включая Барселону, не выходить на улицу без крайней необходимости, однако эти меры соблюдаются далеко не всегда. Власти Арагона призвали жителей Сарагосы не уезжать из города, а жителей других районов не въезжать в него.
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Скорость распространения нового коронавируса
В большинстве автономных сообществ (за исключением Мадрида и Канарских островов) введено правило обязательного ношения масок не только в общественных местах, но и на улицах, даже если есть возможность соблюдать два метра дистанции.
Испания одна из самых пострадавших в Европе стран: с начала эпидемии в стране были официально выявлены 265 тысяч случаев заболевания, скончались 28,4 тысячи человек. При этом проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей.
В настоящее время в Испании выявлено 201 локальная вспышка коронавируса, однако, как заверяет минздрав, они находятся под контролем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКаталонияЗдоровье - ОбществоМадрид (город)ИспанияВ мире
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