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В Испании отметили увеличение числа новых случаев коронавируса
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Испании за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%, следует из данных министерства... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:41
2020-07-21T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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здоровье - общество
мадрид (город)
испания
в мире
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, здоровье - общество, мадрид (город), испания, в мире
МАДРИД, 21 июл – РИА Новости.
Число заражений коронавирусом COVID-19
в Испании
за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%, следует из данных министерства здравоохранения.
В общей сложности с 21 июня, когда был снят режим повышенной готовности, диагноз был подтвержден 18 564 пациентам, умерли 99 человек, 1154 были доставлены в больницы, 93 из них в отделения интенсивной терапии.
За две с лишним недели количество заболевших выросло в три раза: если 3 июля было 8,76 случая на 100 тысяч населения, то 20 июля – 27,39.
Наиболее сложная ситуация в Каталонии
и Арагоне
. Каталонские власти рекомендовали жителям ряда регионов, включая Барселону
, не выходить на улицу без крайней необходимости, однако эти меры соблюдаются далеко не всегда. Власти Арагона призвали жителей Сарагосы
не уезжать из города, а жителей других районов не въезжать в него.
В большинстве автономных сообществ (за исключением Мадрида
и Канарских островов
) введено правило обязательного ношения масок не только в общественных местах, но и на улицах, даже если есть возможность соблюдать два метра дистанции.
Испания одна из самых пострадавших в Европе
стран: с начала эпидемии в стране были официально выявлены 265 тысяч случаев заболевания, скончались 28,4 тысячи человек. При этом проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей.
В настоящее время в Испании выявлено 201 локальная вспышка коронавируса, однако, как заверяет минздрав, они находятся под контролем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.