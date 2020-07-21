В Испании отметили увеличение числа новых случаев коронавируса

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МАДРИД, 21 июл – РИА Новости. Число заражений Число заражений коронавирусом COVID-19 Испании за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%, следует из данных министерства здравоохранения.

В общей сложности с 21 июня, когда был снят режим повышенной готовности, диагноз был подтвержден 18 564 пациентам, умерли 99 человек, 1154 были доставлены в больницы, 93 из них в отделения интенсивной терапии.

За две с лишним недели количество заболевших выросло в три раза: если 3 июля было 8,76 случая на 100 тысяч населения, то 20 июля – 27,39.

Наиболее сложная ситуация в Каталонии Арагоне . Каталонские власти рекомендовали жителям ряда регионов, включая Барселону , не выходить на улицу без крайней необходимости, однако эти меры соблюдаются далеко не всегда. Власти Арагона призвали жителей Сарагосы не уезжать из города, а жителей других районов не въезжать в него.

В большинстве автономных сообществ (за исключением Мадрида Канарских островов ) введено правило обязательного ношения масок не только в общественных местах, но и на улицах, даже если есть возможность соблюдать два метра дистанции.

Испания одна из самых пострадавших в Европе стран: с начала эпидемии в стране были официально выявлены 265 тысяч случаев заболевания, скончались 28,4 тысячи человек. При этом проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей.

В настоящее время в Испании выявлено 201 локальная вспышка коронавируса, однако, как заверяет минздрав, они находятся под контролем.