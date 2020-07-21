Правящая партия Турции разработала законопроект о регуляции соцсетей

"Мы передали наше предложение в парламент. Наша цель – не закрыть соцсети. Мы хотим поставить их на юридические и административные рельсы, чтобы при возникновении проблем в соцсетях можно было куда-то обращаться и чтобы были механизмы для разбирательства и воздействия", - сказала Зенгин журналистам в Анкаре.

По ее словам, законодательство по регулированию социальных сетей есть во всех странах. "В интернете можно писать что угодно, но иногда это может быть преступлением, и в этом случае должны быть механизмы воздействия. Мы будем сотрудничать по этому вопросу с другими партиями", - сказала депутат.