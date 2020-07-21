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Правящая партия Турции разработала законопроект о регуляции соцсетей
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции передала в парламент законопроект о регуляции социальных сетей, заявила глава парламентской группы ПСР... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:40
партия справедливости и развития (турция)
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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партия справедливости и развития (турция), турция, соцсети, в мире

Правящая партия Турции разработала законопроект о регуляции соцсетей

13:40 21.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции передала в парламент законопроект о регуляции социальных сетей, заявила глава парламентской группы ПСР Озлем Зенгин во вторник.

"Мы передали наше предложение в парламент. Наша цель – не закрыть соцсети. Мы хотим поставить их на юридические и административные рельсы, чтобы при возникновении проблем в соцсетях можно было куда-то обращаться и чтобы были механизмы для разбирательства и воздействия", - сказала Зенгин журналистам в Анкаре.

По ее словам, законодательство по регулированию социальных сетей есть во всех странах. "В интернете можно писать что угодно, но иногда это может быть преступлением, и в этом случае должны быть механизмы воздействия. Мы будем сотрудничать по этому вопросу с другими партиями", - сказала депутат.
Она сообщила, что законопроект, состоящий из девяти пунктов, будет принят парламентом, как рассчитывает ПСР, на следующей неделе. Согласно законопроекту, в частности, крупные соцсети будут обязаны иметь представительство в Турции. К площадкам, которые будут игнорировать предписания турецких властей, будут применяться административные меры вплоть до судебных исков.
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Партия справедливости и развития (Турция)ТурцияСоцсетиВ мире
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