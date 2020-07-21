Таиланд продлил "визовую амнистию" для иностранцев, застрявших в стране

БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Таиланда во вторник продлил до 26 сентября "визовую амнистию" для иностранцев, застрявших в стране из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса , сообщила журналистам во вторник после еженедельного заседания кабинета пресс-секретарь правительства Трайсури Тайсаранкун.

"Визовая амнистия", срок которой должен был истечь 31 июля, продлевается до 26 сентября, заявила она.

"Визы будут по-прежнему продлеваться автоматически, без необходимости личного присутствия иностранного гражданина в учреждениях иммиграционной полиции", - добавила Тайсаранкун.

"Визовая амнистия", введенная в действие сначала с 8 по 30 апреля, а затем продленная до 31 июля, предполагает автоматическое продление виз и разрешений на безвизовое нахождение иностранцев в Таиланде, срок действия которых истек 26 марта (в день введения в действие режима ЧП из-за пандемии и закрытия границ) или после этой даты.

"Амнистия" также касается иностранцев, находящихся в стране по долгосрочным визам и разрешениям: до 26 сентября они освобождены от штрафов за несвоевременную подачу подтверждения своего адреса проживания в Таиланде, которое они обязаны по таиландским законам предъявлять иммиграционным властям раз в 90 дней.

Решение кабинета министров о продлении "визовой амнистии" вступит в силу после опубликования соответствующего приказа в Royal Government Gazette, издании, публикующем новые законы, указы и подзаконные акты Таиланда.

С начала апреля самолетами российских авиакомпаний были вывезены на Родину более 9 тысяч россиян, застрявших в Таиланде из-за прекращения регулярного авиасообщения между странами. Большинство из них воспользовались "визовой амнистией", так как сроки действия их виз и безвизовых разрешений закончились в апреле и мае.

Во вторник кабинет министров Таиланда также рассмотрел вопрос о продлении в стране режима ЧП, введенного 26 марта в связи с пандемией, до 31 августа, и, по словам премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча , выступившего перед журналистами после заседания кабмина, "признал необходимость" такой меры.

За время пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3 255 человек, скончались 58 человек, выздоровели 3 105 человек. В настоящее время в больницах страны находятся 92 пациента с коронавирусом.