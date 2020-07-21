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Таиланд продлил "визовую амнистию" для иностранцев, застрявших в стране
Кабинет министров Таиланда во вторник продлил до 26 сентября "визовую амнистию" для иностранцев, застрявших в стране из-за ограничительных мер, связанных с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:45
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, прают чан-оча, таиланд, в мире

Таиланд продлил "визовую амнистию" для иностранцев, застрявших в стране

13:40 21.07.2020 (обновлено: 13:45 21.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда во вторник продлил до 26 сентября "визовую амнистию" для иностранцев, застрявших в стране из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщила журналистам во вторник после еженедельного заседания кабинета пресс-секретарь правительства Трайсури Тайсаранкун.
"Визовая амнистия", срок которой должен был истечь 31 июля, продлевается до 26 сентября, заявила она.
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"Визы будут по-прежнему продлеваться автоматически, без необходимости личного присутствия иностранного гражданина в учреждениях иммиграционной полиции", - добавила Тайсаранкун.
"Визовая амнистия", введенная в действие сначала с 8 по 30 апреля, а затем продленная до 31 июля, предполагает автоматическое продление виз и разрешений на безвизовое нахождение иностранцев в Таиланде, срок действия которых истек 26 марта (в день введения в действие режима ЧП из-за пандемии и закрытия границ) или после этой даты.
"Амнистия" также касается иностранцев, находящихся в стране по долгосрочным визам и разрешениям: до 26 сентября они освобождены от штрафов за несвоевременную подачу подтверждения своего адреса проживания в Таиланде, которое они обязаны по таиландским законам предъявлять иммиграционным властям раз в 90 дней.
Решение кабинета министров о продлении "визовой амнистии" вступит в силу после опубликования соответствующего приказа в Royal Government Gazette, издании, публикующем новые законы, указы и подзаконные акты Таиланда.
С начала апреля самолетами российских авиакомпаний были вывезены на Родину более 9 тысяч россиян, застрявших в Таиланде из-за прекращения регулярного авиасообщения между странами. Большинство из них воспользовались "визовой амнистией", так как сроки действия их виз и безвизовых разрешений закончились в апреле и мае.
Во вторник кабинет министров Таиланда также рассмотрел вопрос о продлении в стране режима ЧП, введенного 26 марта в связи с пандемией, до 31 августа, и, по словам премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, выступившего перед журналистами после заседания кабмина, "признал необходимость" такой меры.
За время пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3 255 человек, скончались 58 человек, выздоровели 3 105 человек. В настоящее время в больницах страны находятся 92 пациента с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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