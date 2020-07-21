В Госдуме предложили запретить сжигание отходов вблизи Байкала

"Я просил бы еще раз сделать акцент на итоговых документах по поводу недопустимости на территории Байкальской природной территории применения технологии сжигания и термолиза. Все равно мы отравим диоксинами всю акваторию", - сказал депутат Николай Будуев.

По словам заместителя главы Минприроды Константина Румянцева, постановление действительно не запрещает сжигание отходов на Байкальской природной территории. Однако проекты, которые предполагают сжигание, могут не пройти экологическую экспертизу или не соответствовать каким-то иным правовым актам. Как заметил чиновник, эти акты могут быть отменены в ближайшее время в рамках принятия новой системы экологического регулирования и на смену им придут другие регулирующие документы.