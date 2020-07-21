https://ria.ru/20200721/1574647982.html
В Госдуме предложили запретить сжигание отходов вблизи Байкала
Депутаты предложили внести в разрабатываемые Минприроды нормативные акты о Байкале запрет на использование технологий сжигания для утилизации отходов... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:37
2020-07-21T13:37
байкал
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
владимир бурматов
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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байкал, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, владимир бурматов, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Депутаты предложили внести в разрабатываемые Минприроды
нормативные акты о Байкале
запрет на использование технологий сжигания для утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), заявили участники круглого стола комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды.
Круглый стол посвящен проекту постановления правительства, который, в частности, позволяет сжигание отходов производства в экологической зоне Байкала. Технология сжигания отходов БЦБК является одной из возможных при рекультивации закрытого предприятия.
"Я просил бы еще раз сделать акцент на итоговых документах по поводу недопустимости на территории Байкальской природной территории применения технологии сжигания и термолиза. Все равно мы отравим диоксинами всю акваторию", - сказал депутат Николай Будуев.
Как уточнил глава комитета Владимир Бурматов
, мнения, что сжигать отходы рядом с Байкалом нельзя, придерживаются все участники круглого стола. Соответствующее предложение будет направлено в Минприроды.
По словам заместителя главы Минприроды Константина Румянцева, постановление действительно не запрещает сжигание отходов на Байкальской природной территории. Однако проекты, которые предполагают сжигание, могут не пройти экологическую экспертизу или не соответствовать каким-то иным правовым актам. Как заметил чиновник, эти акты могут быть отменены в ближайшее время в рамках принятия новой системы экологического регулирования и на смену им придут другие регулирующие документы.