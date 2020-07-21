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В Свердловской области выявили нарушения по лечению пациентов с COVID-19
Росздравнадзор выявил в Свердловской области грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:24
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Свердловской области выявили нарушения по лечению пациентов с COVID-19

13:32 21.07.2020 (обновлено: 15:24 21.07.2020)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Росздравнадзор выявил в Свердловской области грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает ведомство во вторник.
"В Свердловской области выявлены грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.
Росздравнадзор уточняет, что по поручению зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой в период с 16 июня по 13 июля проведены внеплановые выездные проверки в отношении Министерства здравоохранения Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга по вопросу организации оказания на территории региона медицинской помощи пациентам с COVID-19.
В итоге комиссия выявила нарушения в организации медицинской помощи, а также профилактике, диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В числе нарушений — несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов исследований на COVID-19 лабораториями; низкий охват лабораторными исследованиями на COVID-19 пациентов с диагнозами ОРВИ/грипп (в апреле — 3,3%, в мае — 10,4%); низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на COVID-19 при проведении ретестирования.
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Также установлена недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями Свердловской области, с региональной информационной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе.
Помимо этого, выявлено расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде, предоставляемой Министерством здравоохранения Свердловской области, медицинскими организациями региона и информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает Росздравнадзор.
В некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество перепрофилированных мест. Не все учреждения оснащены в достаточном количестве аппаратами искусственной вентиляции легких, прикроватными мониторами. В ряде больниц не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и медицинских сестер-анестезистов. Имеющийся запас противочумных костюмов в половине медицинских организаций области составляет менее семи суток.
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"Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством здравоохранения Свердловской области и управлением здравоохранения администрации города Екатеринбурга полномочий", — подчеркивается в сообщении.
По результатам проверки Минздраву региона и управлению здравоохранения администрации Екатеринбурга выдано предписание о принятии мер по устранению нарушений и их недопущению впредь. Информация о надзорных мероприятиях направлена в Генпрокуратуру и федеральный Минздрав, уточняет Росздравнадзор.
Ведомство также сообщает, что в июне по сравнению с предыдущем месяцем количество пациентов с предварительным диагнозом COVID-19 выросло в Свердловской области в 2,1 раза (с 3020 до 6228 случаев), а в Екатеринбурге — в 2,3 раза (с 1831 до 4147 случаев).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Генеральная прокуратура РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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