Ученые отметили резкие изменения численности морских обитателей

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ученые провели глобальный анализ биомассы промысловых рыб и морских беспозвоночных в различных морских бассейнах, экорегионах и климатических зонах. Результаты исследования Ученые провели глобальный анализ биомассы промысловых рыб и морских беспозвоночных в различных морских бассейнах, экорегионах и климатических зонах. Результаты исследования опубликованы в журнале Estuarine, Coastal and Shelf Science.

Канадские биологи из Университета Британской Колумбии , совместно с немецкими коллегами из Центра исследований океана имени Гельмгольца GEOMAR в Киле и учеными из Университета Западной Австралии оценили глобальную биомассу 1300 популяции промысловых рыб и морских беспозвоночных, используемых в качестве морепродуктов. Это первое глобальное исследование подобного рода.

Согласно полученным результатам, в мире отмечается глобальное снижение биомассы промысловых видов. При этом 82 процента популяций уже находятся ниже уровня восстановления, необходимого для поддержания устойчивой добычи, а численность таких фаворитов потребительского рынка, как оранжево-бурый и обыкновенный осьминоги или гигантский стромбус, стремительно сокращается.

Причину авторы видят не в том, что эти виды перестали размножаться, а в том, что их вылавливают со скоростью, превышающей темпы восстановления — 87 популяций, у которых уровни биомассы составляют менее 20 процентов от того, что необходимо для максимизации устойчивого вылова, авторы отнесли к категории "очень плохих".

"Это первое в мире глобальное исследование долгосрочных тенденций в биомассе популяции эксплуатируемых морских рыб и беспозвоночных для всех прибрежных районов планеты, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Марии Дэн Паломарес (Maria Deng Palomares) из Института океанов и рыболовства Университета Британской Колумбии. — Мы проанализировали популяции основных видов за последние 60 лет и обнаружили, что в настоящее время биомассы большинства из них значительно ниже уровня, который может давать оптимальные уловы".

А это значит, по мнению исследователей, что рыбаки будут стараться компенсировать нехватку объемов добычи, расширяя районы промысла, продлевая период лова или используя менее щадящие технологии. Все это приведет к еще большему сокращению численности промысловых видов.

Интересно то, что изменения не везде протекают одинаково. Так, наибольшее сокращение запасов — более чем на 50 процентов с 1950 года — отмечено для южных и полярных частей Индийского и Атлантического океанов. При этом в Тихом океане биомасса увеличилась: в умеренной зоне на 150 процентов, а в полярной и субполярной зонах — на 800 процентов. Авторы объясняют это потеплением в Арктике

"Несмотря на исключения, наши выводы подтверждают предположения о систематическом и широко распространенном чрезмерном промысле в прибрежных водах и водах континентального шельфа на большей части морских территорий мира в последние 60 с лишним лет", — говорит еще один автор исследования Даниэль Поли (Daniel Pauly), главный исследователь проекта "Море вокруг нас", проводимого Университетом Британской Колумбии.