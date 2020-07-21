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Ученые отметили резкие изменения численности морских обитателей
Ученые провели глобальный анализ биомассы промысловых рыб и морских беспозвоночных в различных морских бассейнах, экорегионах и климатических зонах. Результаты... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:01
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биология, земля - риа наука

Ученые отметили резкие изменения численности морских обитателей

13:45 21.07.2020 (обновлено: 16:01 21.07.2020)
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© Фото : Deng Palomares, Sea Around UsОсьминог на рыбном базаре в Индонезии
Осьминог на рыбном базаре в Индонезии
© Фото : Deng Palomares, Sea Around Us
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ученые провели глобальный анализ биомассы промысловых рыб и морских беспозвоночных в различных морских бассейнах, экорегионах и климатических зонах. Результаты исследования опубликованы в журнале Estuarine, Coastal and Shelf Science.
Канадские биологи из Университета Британской Колумбии, совместно с немецкими коллегами из Центра исследований океана имени Гельмгольца GEOMAR в Киле и учеными из Университета Западной Австралии оценили глобальную биомассу 1300 популяции промысловых рыб и морских беспозвоночных, используемых в качестве морепродуктов. Это первое глобальное исследование подобного рода.
Согласно полученным результатам, в мире отмечается глобальное снижение биомассы промысловых видов. При этом 82 процента популяций уже находятся ниже уровня восстановления, необходимого для поддержания устойчивой добычи, а численность таких фаворитов потребительского рынка, как оранжево-бурый и обыкновенный осьминоги или гигантский стромбус, стремительно сокращается.
Причину авторы видят не в том, что эти виды перестали размножаться, а в том, что их вылавливают со скоростью, превышающей темпы восстановления — 87 популяций, у которых уровни биомассы составляют менее 20 процентов от того, что необходимо для максимизации устойчивого вылова, авторы отнесли к категории "очень плохих".
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"Это первое в мире глобальное исследование долгосрочных тенденций в биомассе популяции эксплуатируемых морских рыб и беспозвоночных для всех прибрежных районов планеты, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Марии Дэн Паломарес (Maria Deng Palomares) из Института океанов и рыболовства Университета Британской Колумбии. — Мы проанализировали популяции основных видов за последние 60 лет и обнаружили, что в настоящее время биомассы большинства из них значительно ниже уровня, который может давать оптимальные уловы".
А это значит, по мнению исследователей, что рыбаки будут стараться компенсировать нехватку объемов добычи, расширяя районы промысла, продлевая период лова или используя менее щадящие технологии. Все это приведет к еще большему сокращению численности промысловых видов.
Интересно то, что изменения не везде протекают одинаково. Так, наибольшее сокращение запасов — более чем на 50 процентов с 1950 года — отмечено для южных и полярных частей Индийского и Атлантического океанов. При этом в Тихом океане биомасса увеличилась: в умеренной зоне на 150 процентов, а в полярной и субполярной зонах — на 800 процентов. Авторы объясняют это потеплением в Арктике.
"Несмотря на исключения, наши выводы подтверждают предположения о систематическом и широко распространенном чрезмерном промысле в прибрежных водах и водах континентального шельфа на большей части морских территорий мира в последние 60 с лишним лет", — говорит еще один автор исследования Даниэль Поли (Daniel Pauly), главный исследователь проекта "Море вокруг нас", проводимого Университетом Британской Колумбии.
Авторы отмечают необходимость принятия глобальных мер по улучшению эффективности управления рыбным хозяйством. По мнению ученых, на сегодняшний день уже недостаточно мер по ограничению вылова — нужно обозначить особые морские охраняемые районы, в которых вылов запрещен совсем, где биологические виды могли бы восстанавливаться.
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