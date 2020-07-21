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Спецслужбы Израиля заявили о раскрытии террористической сети
Израильская служба безопасности ШАБАК заявила о раскрытии планировавшей теракты террористической сети палестинской группировки "Народный фронт освобождения... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:30
народный фронт освобождения палестины
хезболла
израиль
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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народный фронт освобождения палестины, хезболла, израиль, в мире

Спецслужбы Израиля заявили о раскрытии террористической сети

13:30 21.07.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл – РИА Новости. Израильская служба безопасности ШАБАК заявила о раскрытии планировавшей теракты террористической сети палестинской группировки "Народный фронт освобождения Палестины", связанной с Ираном и ливанским шиитской группировкой "Хезболлах", арестованы 10 активистов ячейки.
"ШАБАК сорвал планы "Народного фронта", который планировал серию террористических атак в Самарии (на Западном берегу реки Иордан). Расследование ШАБАК выявило причастность Ирана и группировки "Хезболлах" к обучению и финансированию членов ячейки", - говорится в сообщении ШАБАК.
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По их данным, члены группировки действовали под видом гражданской организации "Аш-Шабаб Аль-Алуми Аль-Араби", функционирующей на благо палестинской общественности, отмечают в сообщении спецслужбы.
Информация о деятельности группировки была получена на допросах 23-летнего жителя деревни Араб Язана Абу Салаха, которого задержали в апреле этого года по подозрению в планировании терактов на Западном берегу. Отмечается, что в рамках подготовки активисты приобретали оружие и вербовали новых сторонников. "Во время допроса Язана также выяснилось, что он должен был пройти военную подготовку в Ливане, включая обучение стрельбе, производству оружия и т. д.", - утверждают в ШАБАК.
После допросов Язана был задержан также его двоюродный брат Мохаммед Абу Салах и еще восемь активистов ячейки, которых подозревают в планировании террористических актов против израильских целей. Группировка, по данным расследования, планировала похищение израильского солдата, чтобы использовать его для обмена на палестинских заключенных.
"Организацию возглавляет Асад аль-Амали, который работает из Ливана, являясь связующим звеном с Ираном и "Хезболлах". Он действует в интересах проиранских сил в Сирии", - отмечено в сообщении ШАБАК.
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Народный фронт освобождения ПалестиныХезболлаИзраильВ мире
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