Спецслужбы Израиля заявили о раскрытии террористической сети

Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл – РИА Новости. Израильская служба безопасности Израильская служба безопасности ШАБАК заявила о раскрытии планировавшей теракты террористической сети палестинской группировки "Народный фронт освобождения Палестины", связанной с Ираном и ливанским шиитской группировкой " Хезболлах ", арестованы 10 активистов ячейки.

"ШАБАК сорвал планы "Народного фронта", который планировал серию террористических атак в Самарии (на Западном берегу реки Иордан). Расследование ШАБАК выявило причастность Ирана и группировки "Хезболлах" к обучению и финансированию членов ячейки", - говорится в сообщении ШАБАК.

По их данным, члены группировки действовали под видом гражданской организации "Аш-Шабаб Аль-Алуми Аль-Араби", функционирующей на благо палестинской общественности, отмечают в сообщении спецслужбы.

Информация о деятельности группировки была получена на допросах 23-летнего жителя деревни Араб Язана Абу Салаха, которого задержали в апреле этого года по подозрению в планировании терактов на Западном берегу. Отмечается, что в рамках подготовки активисты приобретали оружие и вербовали новых сторонников. "Во время допроса Язана также выяснилось, что он должен был пройти военную подготовку в Ливане, включая обучение стрельбе, производству оружия и т. д.", - утверждают в ШАБАК.

После допросов Язана был задержан также его двоюродный брат Мохаммед Абу Салах и еще восемь активистов ячейки, которых подозревают в планировании террористических актов против израильских целей. Группировка, по данным расследования, планировала похищение израильского солдата, чтобы использовать его для обмена на палестинских заключенных.