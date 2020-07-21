https://ria.ru/20200721/1574647213.html
Свердловский губернатор выедет в затопленные после паводка Нижние Серги
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник выезжает в город Нижние Серги, где введен режим ЧС из-за вызванного обильными осадками паводка,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:30
2020-07-21T16:45
евгений зиничев
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151702/91/1517029159_0:127:4800:2827_1400x0_80_0_0_9d7d724d86f55a690e66293cef13c6d5.jpg
https://ria.ru/20200721/1574634615.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили. Шквалистый ветер валил деревья. Сейчас вода ушла, спасатели ликвидируют последствия ЧС. По поручению Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в регион.
2020-07-21T13:30
true
PT0M57S
https://cdn25.img.ria.ru/images/151702/91/1517029159_0:127:4800:2827_1400x0_80_0_0_9d7d724d86f55a690e66293cef13c6d5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151702/91/1517029159_340:0:4607:3200_1400x0_80_0_0_08f489614207c202ef83ad2d1c220a03.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151702/91/1517029159_873:0:4073:3200_1400x0_80_0_0_f5e5fa4efd4898d92e7cc40219c39901.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия