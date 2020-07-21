Свердловский губернатор выедет в затопленные после паводка Нижние Серги

"Губернатор выедет в Нижние Серги сразу же после церемонии вручения госнаград. На место, напомним, еще накануне выехала опергруппа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС. По поручению главы региона на месте с утра работает и министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев", - сказали в департаменте.