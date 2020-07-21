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Свердловский губернатор выедет в затопленные после паводка Нижние Серги
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник выезжает в город Нижние Серги, где введен режим ЧС из-за вызванного обильными осадками паводка,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:45
евгений зиничев
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили. Шквалистый ветер валил деревья. Сейчас вода ушла, спасатели ликвидируют последствия ЧС. По поручению Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в регион.
2020-07-21T13:30
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евгений зиничев, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Свердловский губернатор выедет в затопленные после паводка Нижние Серги

13:30 21.07.2020 (обновлено: 16:45 21.07.2020)
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник выезжает в город Нижние Серги, где введен режим ЧС из-за вызванного обильными осадками паводка, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики региона.
"Губернатор выедет в Нижние Серги сразу же после церемонии вручения госнаград. На место, напомним, еще накануне выехала опергруппа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС. По поручению главы региона на месте с утра работает и министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев", - сказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник утром МЧС сообщило, что все 63 подтопленных жилых дома освободились от воды. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Вчера, 11:10
Куйвашев взял под контроль ситуацию с паводком в городе Нижние Серги
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Евгений ЗиничевЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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