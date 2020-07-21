Росгвардейцы совместно с ФСБ уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне, сообщает во вторник пресс-служба Росгвардии.

"В ходе выполнения служебно-боевых задач военнослужащие грозненского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района обнаружили тайник со взрывчатыми веществами и боеприпасами. Саперами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тайнике обнаружены взрывчатые вещества, патроны к стрелковому оружию различного калибра, артиллерийские взрыватели и экстремистская литература.