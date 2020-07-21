Росгвардейцы совместно с ФСБ уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне, сообщает во вторник пресс-служба Росгвардии.
"В ходе выполнения служебно-боевых задач военнослужащие грозненского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района обнаружили тайник со взрывчатыми веществами и боеприпасами. Саперами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в тайнике обнаружены взрывчатые вещества, патроны к стрелковому оружию различного калибра, артиллерийские взрыватели и экстремистская литература.
"Взрывоопасные предметы находились в земле со времен активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей", - говорится в сообщении.