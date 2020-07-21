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Росгвардейцы совместно с ФСБ уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне
Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне, сообщает во вторник пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:28
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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происшествия
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РИА Новости
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353
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Росгвардейцы совместно с ФСБ уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

13:28 21.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне, сообщает во вторник пресс-служба Росгвардии.
"В ходе выполнения служебно-боевых задач военнослужащие грозненского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района обнаружили тайник со взрывчатыми веществами и боеприпасами. Саперами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в тайнике обнаружены взрывчатые вещества, патроны к стрелковому оружию различного калибра, артиллерийские взрыватели и экстремистская литература.
"Взрывоопасные предметы находились в земле со времен активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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