В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1193

"За сутки было сделано 1385 тестов на COVID-19, среди которых был выявлен один новый случай заболевания", - сказано в сообщении

С начала пандемии в Латвии проведено 183 610 тестов на COVID-19, заболели 1193 человека, 31 носитель вируса умер, выздоровели 1045 людей. В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.