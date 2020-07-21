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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574646757.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1193
За прошедшие сутки в Латвии выявлен один случай заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 1193, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:24
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1193

13:24 21.07.2020
120
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 21 июл – РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии выявлен один случай заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 1193, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболевания.
"За сутки было сделано 1385 тестов на COVID-19, среди которых был выявлен один новый случай заболевания", - сказано в сообщении
С начала пандемии в Латвии проведено 183 610 тестов на COVID-19, заболели 1193 человека, 31 носитель вируса умер, выздоровели 1045 людей. В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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