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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Все 11 пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, обратились к медикам с клиническими проявлениями заболевания,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:26
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353
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:26 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 июл - РИА Новости. Все 11 пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, обратились к медикам с клиническими проявлениями заболевания, у семерых из них диагностировали пневмонию, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 11 случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у семерых диагностирована пневмония. Среди заболевших пневмонией четверо пенсионеров", - сказали в штабе.
В оперштабе обратили внимание, что при появлении температуры и кашля некоторые заболевшие пытаются лечиться самостоятельно и обращаются за медицинской помощью уже на стадии развития пневмонии — при сильном подъеме температуры, появлении одышки и затруднённого дыхания, что значительно осложняет ход лечения.
Всего на 21 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 111,4 тысячи человека. Выявлены 2729 случаев заражения, 1969 человек выздоровели (37 за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 243 человека, в том числе один в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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