Генпрокурор России поручил проверить аттракционы и частные зоопарки

"Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов организовать проверки законности деятельности аттракционов и частных зоопарков, дать оценку обеспечению безопасности посетителей, полноте реализации органами власти полномочий по осуществлению государственного надзора в этих областях", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуроры уполномочены на принятие исчерпывающих мер реагирования, в том числе по инициированию уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных и иных лиц.