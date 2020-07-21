Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574646454.html
Генпрокурор России поручил проверить аттракционы и частные зоопарки
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах организовать проверку исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:20
россия
игорь краснов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573146784_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1ac13e801e4f480c094b01a9688427d6.jpg
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573146784_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1ac13e801e4f480c094b01a9688427d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573146784_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d44dc2531293e6b04901a07ca58bb03d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573146784_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ebc6634cbec382cbfda1bc39dee1e688.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь краснов, общество

Генпрокурор России поручил проверить аттракционы и частные зоопарки

13:20 21.07.2020
75
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители у вольера с птицами в Московском зоопарке
Посетители у вольера с птицами в Московском зоопарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах организовать проверку исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и частных зоопарков, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов организовать проверки законности деятельности аттракционов и частных зоопарков, дать оценку обеспечению безопасности посетителей, полноте реализации органами власти полномочий по осуществлению государственного надзора в этих областях", - говорится в сообщении.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
В генпрокуратуре отмечают, что летом значительно возрастает спрос на аттракционы и зоопарки. Посетителями этих мест проведения досуга в первую очередь являются дети. Однако "в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев".
По результатам проверки прокуроры уполномочены на принятие исчерпывающих мер реагирования, в том числе по инициированию уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных и иных лиц.
100000
Обсудить 0
РоссияИгорь КрасновОбщество
Рекомендуем
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Кагоцел
Как создаются и проверяются лекарства
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о повышении предельного возраста таможенников
Визит патриарха Кирилла в Республику Татарстан. День второй
Патриарх призвал молиться перед Казанской иконой Богоматери
Озеро Байкал
В Госдуме предложили запретить сжигание отходов вблизи Байкала
Река Лена
Якутия выделит средства на выкуп земли под строительство моста через Лену
Снюс
Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить
Студенты волонтеры убирают территорию от мусора возле полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа
Росприроднадзор намерен подсчитать помойки и медведей в Арктике
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 76
Организация питания в школах
Учеников младших классов на Камчатке обеспечат бесплатным питанием
Катера у берега реки Волги
Путин поставил задачу оздоровить ряд водных объектов России
Композитор Юрий Антонов
Юрия Антонова экстренно госпитализировали, сообщили СМИ
Дмитрий Медведев
В программе ЕР могут зафиксировать принципы для определения нуждаемости
День оленевода на Ямале
Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
Лента новостейМолния