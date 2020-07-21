Генпрокурор России поручил проверить аттракционы и частные зоопарки

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах организовать проверку исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и частных зоопарков, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов организовать проверки законности деятельности аттракционов и частных зоопарков, дать оценку обеспечению безопасности посетителей, полноте реализации органами власти полномочий по осуществлению государственного надзора в этих областях", - говорится в сообщении.
В генпрокуратуре отмечают, что летом значительно возрастает спрос на аттракционы и зоопарки. Посетителями этих мест проведения досуга в первую очередь являются дети. Однако "в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев".
По результатам проверки прокуроры уполномочены на принятие исчерпывающих мер реагирования, в том числе по инициированию уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных и иных лиц.