https://ria.ru/20200721/1574646307.html
В Австралии в шести тюрьмах объявили карантин из-за вспышки коронавируса
Шесть тюрем в австралийском штате Виктория во вторник были вынуждены закрыться на карантин после заражения сотрудника одной из тюрем коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:19
2020-07-21T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
мельбурн
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574482896.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:364:2790:1933_1400x0_80_0_0_841ae4c167a67cbc7c6e3489aa72135d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), мельбурн, в мире