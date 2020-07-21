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Распространение нового коронавируса
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В Австралии в шести тюрьмах объявили карантин из-за вспышки коронавируса
Шесть тюрем в австралийском штате Виктория во вторник были вынуждены закрыться на карантин после заражения сотрудника одной из тюрем коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
мельбурн
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), мельбурн, в мире

В Австралии в шести тюрьмах объявили карантин из-за вспышки коронавируса

13:19 21.07.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Шесть тюрем в австралийском штате Виктория во вторник были вынуждены закрыться на карантин после заражения сотрудника одной из тюрем коронавирусом, сообщает телеканал ABC News.
Сообщается, что заразившийся сотрудник работал в исправительном центре Равенхолл в пригороде Мельбурна, который является самой большой тюрьмой в штате Виктория.
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Пять других тюрем также были закрыты. Среди них исправительный центр Хопкинса, тюрьма Барвон, тюрьма Ланги Кал Кал (Langi Kal Kal) неподалеку от города Бофорт, исправительный центр Фулхэм и тюрьма Лоддон.
Ранее сообщалось, что власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл. При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США).
Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонВиктория (Австралия)МельбурнВ мире
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