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Проект "Большие гастроли-онлайн" подвел итоги первого сезона
За 104 дня "Больших гастролей-онлайн" было показано 109 спектаклей 79 театров из 47 субъектов России, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:02
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Проект "Большие гастроли-онлайн" подвел итоги первого сезона

13:57 21.07.2020 (обновлено: 14:02 21.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли""Бунин. Рассказы" Челябинского Молодёжного театра, Игорь Шутов
Бунин. Рассказы Челябинского Молодёжного театра, Игорь Шутов
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За 104 дня "Больших гастролей-онлайн" было показано 109 спектаклей 79 театров из 47 субъектов России, сообщает пресс-служба проекта.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли" Калягин
Калягин
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Калягин
"Очевидно, что театры наиболее болезненно проживают эти дни самоизоляции, лишившись самого главного — живого общения со зрителем. Но та обширная программа спектаклей разных театров в режиме онлайн, которую вы нам всем предложили, дает театрам возможность, пусть виртуальных, но все-таки встреч со зрителями", — сказал Александр Калягин, народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ.
Показы спектаклей проходили в записи, а также в прямом эфире. Самыми популярными у зрителей стали спектакли: "Сердце не камень" Московского театра "ЕТ СЕТЕRA" (908 003 просмотров), "Можно попросить Нину?" Московского областного театра кукол (549 320 просмотров), "Васса Железнова. Первый вариант" Малого театра России (484 051 просмотров).
"Сколько сейчас можно посмотреть онлайн спектаклей программы “Большие гастроли-онлайн”! И хоть по своей профессии я не очень признаю этот формат, но с удовольствием посмотрела несколько спектаклей, которые пропустила в своё время, — сказала Алла Демидова, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
Также в десятку вошли "Диалоги Кармелиток" московского театра "Геликон-Опера" (420 310), "Тайм-аут" Тверского театра юного зрителя (364 577), "Руслан и Людмила" Омского театра куклы, актера, маски "Арлекин" (327 411), "Капитанская дочка" Оренбургский театр драмы им. М.Горького (319 881), "Вешние воды" Саратовского театра оперы и балета (294 337), "Приключения Буратино" Иркутского театра кукол "Аистенок" (293 185) и "На всякого мудреца довольно простоты" Свердловского театра драмы (281 976).
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Анастасия Чистякова, "Тайм-аут", Тверской театр юного зрителя
Анастасия Чистякова, Тайм-аут, Тверской театр юного зрителя
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Анастасия Чистякова, "Тайм-аут", Тверской театр юного зрителя
"Я призываю — до того момента, когда откроются наши подлинные гастроли, со столь необходимым общением с глазу на глаз, друг с другом, подождать какое-то время, а пока наслаждаться лучшими спектаклями, которые будут транслироваться, — прокомментировал Евгений Князев, Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ.
Всего суммарно количество просмотров всех спектаклей проекта превысило 25 миллионов.
Зрители проекта делились отзывами в соцсетях. "Как бы мы, живущие на Дальнем Востоке, смогли столько всего увидеть и услышать! Большое спасибо вам за возможность посмотреть такие разные постановки и такие разные коллективы. Репертуар на любой вкус", — написала в инстаграме пользователь sokotovairina.
""Мы по-прежнему живем в замершем где-то мире, но театральные постановки ожили, их разное множество и остается только выбрать, с кем провести вечер. Вчерашний вечер был теплым, сказочным и волшебным… и я целый вечер проходила с улыбкой, потому что #мойры забежали ко мне на огонек", — поделилась впечатлениями svetlazubka.
"Я ходил в театр один или два раза в жизни, ещё в школе. Я пишу, а из глаз льются слезы. Спасибо за потрясающую до глубины души постановку! Каждый должен заниматься своим делом, а режиссер и актеры этого театра именно этим и занимаются! “Все должно принадлежать тем, кто приносит пользу!” Еще раз — спасибо!" — написал Михаил Монгол о спектакле "Кавказский меловой круг" Театра "Самарская площадь".
Также с 20 апреля по 30 июня на базе "Больших гастролей-онлайн" прошел первый этап Всероссийского конкурса театральных рецензий для молодых критиков. Конкурсантам необходимо было посмотреть любой спектакль программы и написать рецензию.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли" Заславский
Заславский
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Заславский
"Самое неожиданное и невеселое — отсутствие рецензий, которые бы написали студенты театроведческих факультетов. Но среди пришедших и прочитанных текстов немало хороших, из которых видно, что театр по-прежнему волнует, заставляет думать и получает необходимое ему описание и осмысление. Было, из чего выбирать, даже спорить о лучших, в том числе с самим собой, — сказал Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства, председатель жюри конкурса.
Победителями первого этапа стали Елена Иоос (Екатеринбург, ВГИК им. С.А. Герасимова — факультет "Драматургия и режиссура"), Наталья Панишева (Киров, Вятский государственный гуманитарный университет — филолог, кандидат филологических наук), Мария Атрощенко (Архангельск, Северный (Арктический) университет им. М. Ломоносова). Конкурс проходит в три этапа и продлится до 20 декабря 2020 года.
Владимир Кехман
20 июля, 08:00Культура
Владимир Кехман: "Я не хочу, чтобы зритель унижался"
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КультураНовости культурыЕвгений КнязевГеликон-ОпераГИТИСАлександр КалягинМоскваОмскСаратовОренбургАлла Демидова
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