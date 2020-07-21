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Госдума приняла закон о повышении предельного возраста таможенников
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания на службе для таможенников. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:14
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госдума рф, общество

Госдума приняла закон о повышении предельного возраста таможенников

13:14 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания на службе для таможенников.
Изменения вносятся в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации".
Законопроектом предлагалось повысить на 5 лет предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующих составов: для младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов и капитанов таможенной службы - с 50 до 55 лет; для майоров, подполковников, полковников таможенной службы - с 55 до 60 лет; для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, действительных государственных советников таможенной службы - с 60 до 65 лет.
Кроме того, за сотрудниками таможенных органов, с которыми заключен контракт о службе до дня вступления закона в силу до 1 июля 2023 года, сохраняется право на увольнение по "старому" предельному возрасту.
Здание Государственной Думы РФ
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