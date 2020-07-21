МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.

Спикер ведомства назвала его "русофобией в фейковой огранке".

По словам Захаровой, в случае с публикацией этого документа "сенсации не случилось".

Доклад опубликовали во вторник на сайте парламентского комитета по разведке и безопасности. В нем Британия называется "одной из главных целей российской разведки на западном направлении". Утверждается, что Москва укрепляла свое влияние на британскую политику благодаря связям "олигархов" с компаниями и местными элитами.

"Это привело к появлению растущей индустрии посредников — адвокатов, финансистов и агентов по недвижимости, которые умышленно или, сами того не ведая, де-факто были агентами российского государства", — говорится в пресс-релизе публикации.

В документе также содержатся обвинения в "кибератаках" и "распространении дезинформации". В частности, телеканал RT и агентство Sputnik обвинили в предвзятом освещении референдума в 2016 году по вопросу членства Британии в Евросоюзе. Утверждается, что в этих медиа преобладала "антиевропейская" позиция и таким образом они пытались склонить читателей и подписчиков соцсетей к голосованию за Brexit, что якобы было выгодно российским властям. При этом авторы доклада сами признали, что "доказать влияние таких попыток практически невозможно".

Текст 50-страничного документа передали в канцелярию премьер-министра еще в октябре прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Вероятно, решение отложили до формирования нового состава комитета по безопасности, что произошло только на этой неделе.

Британский премьер Борис Джонсон, еще занимая пост главы внешнеполитического ведомства королевства, заявлял в интервью РИА Новости, что Лондон не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие процессы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию доклада, подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.