Госдума разрешила увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки

По действующему законодательству до 1 февраля 2022 года доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния идут на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, а не в сам ФНБ. Закон продлевает действие этой нормы до 1 февраля 2024 года, то есть на два года.