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Госдума разрешила увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки
Госдума приняла закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, которые, в том числе, разрешают правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:09
алексей лавров
сбербанк россии
госдума рф
вячеслав володин
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алексей лавров, сбербанк россии, госдума рф, вячеслав володин, экономика

Госдума разрешила увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки

13:09 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, которые, в том числе, разрешают правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей без внесения в него поправок.
Эти средства могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на иные цели, определенные кабмином. У правительства в текущем году уже есть право превышать расходы бюджета на объем поступлений от Сбербанка и других доходов сверх плана.
Закон позволяет еще больше превысить расходы, в данном случае на 1,8 триллиона рублей, уже без привязки к конкретным доходам, в том числе за счет заимствований, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. При этом бюджет в этом году, по его словам, очевидно, будет дефицитным.
По действующему законодательству до 1 февраля 2022 года доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния идут на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, а не в сам ФНБ. Закон продлевает действие этой нормы до 1 февраля 2024 года, то есть на два года.
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Помимо этого, согласно поправкам, регионы и муниципальные образования смогут перечислять бюджетные деньги на счета эскроу в один из уполномоченных банков для расселения аварийных домов и обеспечения квартирами нуждающихся граждан. "Это позволит эффективнее решать жилищные вопросы и создавать новые рабочие места в регионах, а также станет стимулом для развития строительной отрасли в целом", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон также дает возможность заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на срок, превышающий период бюджетного планирования. Аналогичные положения уже действуют в отношении коммерческих компаний.
"Благодаря этим изменениям будут созданы дополнительные условия для реализации нацпроектов, поскольку НКО смогут более эффективно использовать бюджетные средства и планировать свою деятельность на годы вперед, а граждане получат доступные и качественные услуги в социальной сфере", - пояснил Володин.
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