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В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 229
Иран зафиксировал гибель 229 человек с коронавирусом за сутки, обновив антирекорд по жертвам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:08
2020-07-21T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Иран
зафиксировал гибель 229 человек с коронавирусом
за сутки, обновив антирекорд по жертвам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани
ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2625 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 229 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 278 827, жертв – 14 634. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 242 351.
С начала июля это уже четвертый раз, когда в стране обновляется антирекорд по погибшим. Предыдущий максимальный показатель - 221 погибший за сутки.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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