В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 229

ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Иран зафиксировал гибель 229 человек с коронавирусом за сутки, обновив антирекорд по жертвам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2625 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 229 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 278 827, жертв – 14 634. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 242 351.

С начала июля это уже четвертый раз, когда в стране обновляется антирекорд по погибшим. Предыдущий максимальный показатель - 221 погибший за сутки.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.