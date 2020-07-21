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Президент Филиппин призвал задерживать граждан за отсутствие маски
Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал полицию задерживать граждан, не соблюдающих масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса нового типа... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:16
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1400x0_80_0_0_c13ecd38b3459f6eef2f63dfed49d73e.jpg
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, родриго дутерте, воз, филиппины, в мире

Президент Филиппин призвал задерживать граждан за отсутствие маски

13:06 21.07.2020 (обновлено: 14:16 21.07.2020)
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал полицию задерживать граждан, не соблюдающих масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса нового типа в стране, сообщает издание Philippine Star.
"Я не против ареста людей, которые не носят маску. Может быть, это банально, но во время пандемии это может быть серьезным преступлением", - заявил Дутерте на встрече с министрами.
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
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Филиппинский президент отметил, что нахождение в полицейском участке может стать уроком для граждан, добавив, что сотрудникам правоохранительных органов нужно быть более жесткими.
Министерство здравоохранения Филиппин во вторник сообщило, что число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 70 тысяч, скончались 1837 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеВОЗФилиппиныВ мире
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