Президент Филиппин призвал задерживать граждан за отсутствие маски

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал полицию задерживать граждан, не соблюдающих масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса нового типа в стране, сообщает издание Philippine Star.
"Я не против ареста людей, которые не носят маску. Может быть, это банально, но во время пандемии это может быть серьезным преступлением", - заявил Дутерте на встрече с министрами.
Филиппинский президент отметил, что нахождение в полицейском участке может стать уроком для граждан, добавив, что сотрудникам правоохранительных органов нужно быть более жесткими.
Министерство здравоохранения Филиппин во вторник сообщило, что число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 70 тысяч, скончались 1837 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.